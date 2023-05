A Széchenyi István Egyetem nagy hangsúlyt fektet arra, hogy nemzetközi színvonalú infrastruktúrával és számos lehetőség biztosításával segítse a hallgatók sportolását. A népszerű sportágak egyike az evezés, amiben az intézményben tanulók rendre kiemelkedően teljesítenek a versenyeken, köszönhetően a Győri Atlétikai Clubbal (GYAC) meglévő szoros partnerségnek is.

A budapesti Margit-sziget melletti kisebb Duna-ágon tíz egyetem részvételével megrendezett Magyar Egyetemi–Főiskolai Bajnokságon újabb sikert ért el a széchenyis csapat.

Alföldi Zoltán, az egyetem oktatója, a GYAC trénere elmondta, hogy női és férfikategóriában is tízevezős versenyszámot rendeztek ezerméteres távon.

„A fiúk az előfutamban háromnegyed hajóval lemaradtak a döntőbe jutásról, a lányok viszont nagy fölénnyel győztek a fináléban. Rendkívül magabiztosan versenyeztek, rajt-cél győzelmet arattak” – számolt be a szakember. Hozzáfűzte: az aranyérem megszerzésében az edzésmunkán kívül az is szerepet játszott, hogy a Széchenyi István Egyetem Sportegyesülete (SZESE) télen vásárolt egy tízevezős hajót, ami megkönnyítette az eredményes felkészülést. A hajót egyébként a testnevelés-oktatásban is használják.

Az aranyérmes csapat tagjai: Fazekas Fanni, Biró Kata, Czencz Hanna Kamilla, Marcalek Margaréta, Vaday Katalin, Samu Lilla, Varga Boglárka, Angyal Zsófia, Füzi Zsófia, Hécz Zsuzsanna.

Sárkányhajóban is jók

A Széchenyi István Egyetem hallgatói kiváló eredményt értek el a Magyar Egyetemi–Főiskolai Sárkányhajó Országos Bajnokságon is, amelynek első fordulóját Győrben rendezték hétvégén. Az intézmény csapata a Pécsi Tudományegyetem mögött a kétszáz és a kétezer méteres távon egyaránt a második helyet szerezte meg kilenc egyetem egysége közül. A második fordulónak októberben Székesfehérvár ad majd otthont. A csapat felkészítői Hegedüs Péter és Turóczi Szabolcs voltak.

A Széchenyi István Egyetem sárkényhajócsapata ismét kiválóan teljesített.

Fotó: Szép Kornél