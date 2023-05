Marozsán, akinek győri kötődéseiről ide kattintva olvashatnak, a horvát ellen ott folytatta, ahol egy nappal korábban abbahagyta a volt és leendő világelső spanyol ellen: remekül, összeszedett játékkal kezdte a meccset. A találkozó elején a saját adogatását simán hozta, majd harmadik bréklabdáját kihasználva elnyerte riválisa adogatását, amit egy újabb sima szervajáték követett (3-0). A folytatásban az előnyével remekül gazdálkodott Marozsán, aki remek alapvonalütései mellett a hálónál is magabiztos volt, adogatásait egytől egyig magabiztosan nyerte. Leginkább Coricnak kellett küzdenie azért, hogy sajátjait hozni tudja. A 23 éves magyar játékos egyértelműen uralta a nyitószettet, melyet 36 perc alatt 6:3-ra meg is nyert.

A második játszma néhány perces esőszünet után indulhatott el, egy lényegesen agresszívabb Coriccsal, aki - ha nem is könnyen, de - nyerte a nyitójátékot, majd óriási küzdelemre késztette az adogató Marozsánt, ám a magyar a harmadik egyenlő állás után negyedik adogatóelőnyéből lezárta a játékot. Noha a világranglistán 16. Coric fogadóként jóval szorosabb küzdelemre késztette Marozsánt, mégis a Hajdúszoboszló SE selejtezőből indult teniszezőjének volt először bréklabdája, de kettőből az egyikkel sem tudott élni. A magyar játékos adogatóként a kiélezett szituációkban rendre jó megoldást választott és hajszálpontos ütésekkel akadályozta meg, hogy az egyre nagyobb energiákat mozgósító ellenfele bréklehetőséghez jusson. Ilyen helyzetben 5:4-es hátrányban 30-30-nál hibázott először Marozsán, amikor nyerő ütés helyett hálóba ütött, Coric pedig az első kínálkozó esélyét kihasználva azonnal megnyerte a második szettet.

A folytatásban sem változott a játék képe, már inkább Coric irányított az agresszívabb játékával, ha ritkán bajba is került a szervajátéka során, akkor éppen a bombaerős adogatásai segítették ki. Marozsán ugyanazt a bátor teniszt nyújtotta, mint a korábbi összecsapásain, de egy picit többet hibázott, Coric pedig a harmadik játszmában is az első bréklehetőségét kihasználta, így 4:2-es előnyre tett szert. Marozsán rögtön ezt követően szintén bréklabdához jutott, ám Coric remek szervával hárított, majd megnyerte a játékot. Marozsán az utolsó esélyével fogadóként már nem tudott élni, így ha szoros küzdelemben is, de végül alulmaradt a 2 óra 10 perces találkozón.

Eredmény, férfi egyes, nyolcaddöntő:

Borna Coric (horvát, 15.)-Marozsán Fábián 3:6, 6:4, 6:3