Történt ugyanis, hogy az összecsapás 75. percében, 7–0-ás állásnál három hazai játékos vihette a labdát egy vendégvédőre, aki azonban megsérült, s Varga Szabolcs Viktor, a soproniak játékosa ezt látva a támadást megszakítva kigurította az oldalvonalon a labdát.

„Három az egy ellen is nagy esély lett volna a gólszerzésre, ám miután megsérült az ellenfél játékosa, s leült a fűre, még könnyebb lett volna a dolgunk, de úgy döntöttem, fair leszek, ezért gurítottam ki a labdát az oldalvonalon kívülre. Mindig is a tiszta játék híve voltam – kezdte Varga Szabolcs Viktor.

A meccs után egyik csapattársam, Honyák Máté azt kérdezte: nulla-nullánál sem passzoltam volna neki a labdát? Erre csak azt feleltem, „ha ismersz, tudod erre a választ

– tette hozzá a sportszerű játékos, aki Sopronban kezdte pályafutását, s azóta is a városban futballozik.

„Ötödikesként Ágfalváról a testnevelő tanárom, Barcza Attila révén kerültem az SC Sopronhoz, ahol sok jó szakember, köztük Markó Zsolt irányításával nevelkedtem. Aztán eljött az idő, amikor kiderült, magasabb szintre már nem léphetek, s Ágoston Zsolt hívására a SFAC-hoz igazoltam. Nem bántam meg, örülök, hogy egy ilyen közösség tagja lehetek, s ameddig bírom, focizni akarok, természetesen a SAFC színeiben” – mondta befejezésül Varga Szabolcs Viktor.

„Harminc éve tevékenykedem a labdarúgásban, sokáig voltam NB II-es játékvezető, asszisztenskedtem az élvonalban, s fújtam a sípot futsalmérkőzéseken is, de sem nagy-, sem kispályán nem találkoztam ehhez hasonló sportszerű jelenettel – árulta el Ábrahám Tibor, a soproni klub elnöke. – Bevallom, még most is, hogy beszélek róla, libabőrös leszek. Elképesztő érzés volt átélni, ahogy a játékosunk ahelyett, hogy belőtte volna a negyedik gólját vagy gólpasszt adott volna, a sérülést látva inkább meg- állította a támadást. Nagyon büszkék vagyunk rá, s azt gondolom, a szurkolók is, akik jogosan vastapssal jutalmazták a sportszerű döntést” – tette hozzá a sportvezető.

Kártyával népszerűsítik a sportszerűséget

Érdekesség, hogy egy új szabálynak köszönhetően a sportszerűséget ma már fehér lappal is jutalmazhatják. Igaz, egyelőre csak Portugáliában.Ilyen kártyát először idén januárban mutatott fel játékvezető a Sporting és a Benfica női csapatainak mérkőzésén, amelyen a Benfica 3–0-ás vezetésénél lett rosszul egy néző a lelátón, mindkét csapat orvosai a segítségére siettek. Ezt követően Catarina Campos bíró mindkét csapatnak felmutatta a fehér lapot. A kártya célja, hogy a sportszerűséget is népszerűsítsék a labdarúgópályákon.

Magyarországon már évekkel ezelőtt – egy-egy utánpótlás-rendezvényen – kifejezetten kérték a szervezők, hogy a kiemelkedően sportszerű jeleneteket zöld kártyával jutalmazzák a játékvezetők.

Legutóbb április 25-én történt ilyen, az Egerszólát U19-es csapatának technikai vezetője, Prokaj Ádám sportszerű cselekedeté- ért kapott zöld lapot. A tárkányi ifjúsági meccs 51. percében, 1–3-as állásnál súlyos sérülést szenvedett a hazaiak egyik játékosa. A házigazdák azonban már nem tudtak cserélni, ugyanis a kispadon is sérülten ültek a labdarúgói, így az FSC tíz játékossal maradt. A játék újraindítása előtt ezt észlelte az Egerszólát technikai vezetője és egyik játékosát lehívta a pályáról, így a vendégek is tíz futballistával folytatták a találkozót.