Két forduló még hátra van Győr-Moson-Sopron vármegyei öregfiúk bajnokság jelenlegi kiírásából, az SC Sopron azonban legutóbbi hazai győzelmével már megszerezte a bajnoki címet. Az eddig lejátszott 18 forduló százszázalékosan teljesítette, így 54 ponttal vezeti a tabellát, 9 ponttal megelőzve a második helyezett Rábatamási SK gárdáját.

"Csapatunk nem mellesleg igazán impozáns gólaránnyal is rendelkezik, hiszen 137 gólt termeltek a fiúk eddig és mindössze 18-at kaptak. Két játékosunk a gólkirályi címért is versenyben van, hiszen Nagy Krisztián és Tikosi Gyula is 37-37 találatot jegyez" - írja a klub közösségi oldala.