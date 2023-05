A játékon is érződött kicsit a kora délután, mert mindkét oldalon sok volt a hiba. Bár akár úgy is lehet fogalmazni, hogy a védekezése mindkét félnek összeszedett volt. Lancz majdnem két perc után szerezte a találkozó első gólját, amire Nze Minko szinte azonnal válaszolt. Utána megint percekig nem esett gól, Tóth Eszter hetesből volt eredményes (6. perc: 1–2). Két gyors találattal aztán előnybe került a hazai csapat – a meccs során először –, de nem sokáig örülhettek ennek a győriek, akiknél továbbra is sok volt a rontás támadásban. Az MKC továbbra is keményen küzdött, ők nem tettek le arról, hogy esetleg bronzérmesek legyenek, noha nem a saját kezükben volt a sorsuk. Túl az első tíz percen azért ismét előnybe kerültek a hazaiak (6–5), Ambros Martín azonban láthatóan nem volt teljesen elégedett, időt kért, ami után háromgólosra nőtt a különbség (8–5). Zsinórban lőtt négy győri találat után volt eredményes Stranigg. Állandósult a 2–3 gól a két csapat között, ami a 20. percre 4-re nőtt (11–7). Indokolt volt Gyurka János időkérése, sőt, hatásos is, mert az MKC egy 7–0-ás sorozattal fordított (11–14). Haugsted hosszú percek után talált be újra, de a félidőben maradt a vendégvezetés (14–16).

A második félidőben sem változott a játék képe, a 34. percben még mindig három góllal vezetett a vendéggárda (16–19). Az ETO nyilván nem akart otthon, a bajnoki aranyak átvétele előtt vereséget szenvedni, ennek ellenére nem nagyon kapta el a fonalat a csapat, ráadásul Szemerey is szó szerint kifogott rajtuk. Az utolsó húsz percnek 21–19-es MKC-vezetéssel vághattak neki a csapatok. A 44. percben viszont már egyenlő volt az állás (22–22), Faluvégi ejtése után pedig már megint vezetett az ETO (45. perc: 23–22). Láthatóan megzavarodott a mosonmagyaróvári csapat, a zöld-fehérek is feljavultak, a kapuban Leynaud is fogott pár labdát, így Ambros Martín időkérését követően ellépett két góllal. A hajrában 28–24 volt az Audi-ETO javára, innen már nem is engedte ki a kezéből az irányítást. Az eredmény alapján akár simának is tűnhet a bajnok győzelme, de alaposan meg kellett ezért a két pontért küzdeniük a zöld-fehéreknek.