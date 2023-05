A világranglistán 135. magyar játékos élete első 1000-es versenyén, a 64 között a 32. kiemelt Jiri Lehecka (39.) ellen lépett pályára szombaton. A meccs egyáltalán nem a papírforma szerint alakult, a 21 éves cseh teniszező nagy küzdelemben hozta csak a nyitószettet, majd a Hajdúszoboszló SE sportolója 6:1-gyel kiegyenlített. A harmadik felvonásban a selejtezőből indult magyar teniszező brékelőnnyel 2:1-re vezetett, amikor a nap folyamán sokadszor is eleredt az eső, és a mérkőzést elnapolták.

A vasárnapi folytatásban Lehecka gyorsan ledolgozta hátrányát, és labdája volt a 4:2-höz is, ám a 23 éves Marozsán nem remegett meg, és fej fej mellett haladtak tovább. Egyértelműen a magyar játszotta a szellemesebb, látványosabb teniszt - a lelátón ott tapsolt az estefelé párosban érdekelt Babos Tímea is -, így a semleges nézők közül is sokan csatlakoztak a "Fábit" biztató magyar szurkolókhoz. Stabil adogatógémeket követően jöhetett a meccset lezáró rövidítés, melyben szinte végig Marozsán volt jobb, néhány vonal közeli ütéssel meg is lepte Leheckát, és megérdemelten nyert. A kétnaposra nyúlt találkozó 2 óra 14 percig tartott.

Az ifjú magyar a 32 között egy igazi "nagyágyúval" csap össze, ott ugyanis a római verseny után újra világelsővé előlépő spanyol Carlos Alcaraz vár rá. A későbbiekben magyar részről Fucsovics Márton a 13. kiemelt brit Cameron Norrie-val csap össze a harmadik fordulóban, míg Babos Tímea párosban lép pályára a Foro Italicóban.

Eredmény, férfi egyes, 2. forduló (a 32 legjobb közé jutásért):

Marozsán Fábián-Jiri Lehecka (cseh, 32.) 4:6, 6:1, 7:6 (7-4)