A hullámzó játékot hozó első félidő után a nyitó negyed végén és a második elején 20–4-et "repesztő" Kecskemét 9 ponttal vezetett, az SKC-t a szünetig a pontok csaknem felét szerző Joseph tartotta versenyben. A második félidő elején 4 pontra feljött az SKC. A folytatásban, kiélezett helyzetekben a több tapasztalt játékossal felálló Kecskemét rendre újított, és bár a hazaiak többször is szorossá tették a mérkőzést, nem tudtak fordítani.

Bors Miklós: - Nem egy könnyű időszakon vagyunk túl, az elmúlt néhány hét nem volt egyszerű a csapat számára. Amit célul tűztünk ki, hogy ebben az időszakban felmérjük a fiataljainkat, az jól sikerült, téthelyzetben, majdnem teljes csapat ellen kaptunk választ néhány kérdésre, látjuk az utat, amelyen tovább kell mennünk. Ami a mérkőzést illeti, örülök, hogy még most is, amikor nem mi voltunk az esélyesebbek, jó meccset játszottunk, agresszívak voltunk, meg tudtuk nehezíteni a Kecskemét dolgát. A tapasztalt játékosok tudták vinni a csapatot. Mindezek mellett szeretném megköszönni a szurkolók támogatását, fantasztikus volt, még ma is jó hangulatot teremtettek. Köszönöm Kosztasz Flevarakisznak is a közös munkát, tanulságos volt.