Sportdarázs-SMAFC – PINKK-PVSK U23 81-60 (27-12, 13-26, 22-6, 19-16)

Sopron, Női amatőr NB I, rájátszás, V.: Csák, dr. Popgyákunik.

Sportdarázs: KARÁCSONY 4, ERDÉLYIOVÁ 13/9, MOLNÁROVÁ 15/3, BAKÓ 18, ZAJA 22. Cs.: Szeli 7, Gombkötő, Rokob, Török. Edző: Szrdjan Radulovics.

15-2-es repülőrajttal kezdtek a soproniak és a gyorsan megszerzett 10 pont fölötti előnyt tartották is a negyed végéig. A második etap nagy fordulatot hozott, a soproniak védekezési hibáit kihasználva ügyes, pontos játékkal szünetig 2 pontra felzárkóztak a baranyai fiatalok. A 3. negyedben aztán "szigorított" védekezésén a soproni együttes és mindössze 6 ponton tartva ellenfelét ebben a szakaszban el is döntötte a találkozót.

Szrdjan Radulovic: - Nagyon nagy győzelem volt, ezzel szinte biztos, hogy harmadik helyen zárjuk a szezont, ami hihetetlenül jó eredmény. Bár van még egy mérkőzésünk, de szeretnék gratulálni a lányoknak, mert nagyon jól küzdöttek, az első, a harmadik és a negyedik negyedben, a másodikban viszont visszaesett a védekezésünk. A fordulás után ezt javítottuk, és ahogy általában, úgy most is a védekezés hozta a győzelmet.