A Magyar Sport Házában megrendezett eseményen Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár hangsúlyozta: idén a létszámot és támogatás mértékét tekintve is megnövelték a kiemelt fővárosi és a vidéki klubok.

Deutsch Tamás SOSZ-elnök arról számolt be, hogy amikor 2015 decemberében átvette az elnöki posztot, 98 tagegyesülete volt a SOSZ-nak, most pedig már 878, ezekben jelenleg összesen 3200 szakosztály működik és mintegy 6000 edző dolgozik. Kiemelte: az egyesületek idén összesen 14,4 milliárd forint közvetlen állami támogatásban részesülnek, és most először fordul elő, hogy ez néhány tízmillió forinttal több, mint amit a sportági szakszövetségek összesen kapnak az államtól. Deutsch Tamás emlékeztetett rá, hogy az elmúlt egy évtizedben a magyar sport valaha volt legnagyobb fejlesztése ment végbe, most azonban új időszak kezdődik. Véleménye szerint a magyar sport ilyen kedvező helyzetben még sosem volt, mint most, viszont innentől fogva egy olyan évtized kezdődik, amelyben elsősorban az ötlet, a gondolat, az innováció és a fineszesség határozza majd meg az eredményességet.

A SOSZ díjakat is kiosztott, a szövetség közösségi sportszervezeti díját többek között a 2022-ben Euroliga-győztes Sopron Basket kapta meg.