Bors Balázs, akit sokan Svihák Oszkárként, a kosármeccseken pedig Tomként ismernek, arról beszélt a podcastben, mennyire nehéz ma kicsábítani a szurkolókat egy sporteseményre, illetve azt is elmesélte, egyáltalán hogyan is lett ő a kosárlabdacsapat hangulatfelelőse. Elmondta: hogyan élte meg, hogy a marketingcsapattal közös munka eredményeként a szezon hajrájában többször is telt házas mérkőzés előtt játszottak a győri lányok, illetve reményét fejezte ki, hogy az ősszel kezdődő új szezonban minél többen leszek kíváncsiak az együttesre.

