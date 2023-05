Egy héttel a kétgólos odensei győzelem után ma este visszavágó vár Ambros Martín csapatára. A találkozó tétje nem kisebb, mint a Bajnokok Ligája négyes döntőbe jutás.

Dániában az első felvonáson nem játszottak könnyű mérkőzést a győri zöld-fehérek, hiszen a félidőben 17–12-re még a hazaiak vezettek, ám remek második félidővel megfordították a mérkőzést Ana Grosék, aminek köszönhetően előnyből várhatják a szombati összecsapást.

A kinti összecsapáson a legtöbb gólig a győriek szlovén válogatott jobbátlövője, Ana Gros jutott, kilencszer vette be a rivális kapuját, a másik oldalon Bo van Wetering és Lois Abbingh egyaránt hat-hat találatig jutott.

A szombati mérkőzéssel kapcsolatban Linn Blohm, az Audi-ETO svéd válogatott beállósa nyilatkozott a klub honlapján: „Tudtuk, hogy nem lesz könnyű párharc, az Odense nagyon jól felkészített együttes. Kint sokáig nem úgy működött a játékunk, ahogyan terveztük, de hatgólos hátrányból is fel tudtunk állni. Ehhez védekezésben kellett feljavulunk, és a kapuban Sandra Toft is jól védett. A visszavágó új meccs lesz, igyekeztük kielemezni az ellenfelet, mi ment nekik az első találkozón, mi kevésbé, emellett saját játékunkat is megnéztük. Természetesen a győzelem a cél, saját közönségünk, saját csarnokunkban ez nem is lehet kérdés.”