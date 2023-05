A horgászat összetett dolog, hiszen számtalan módszer közül választhatunk, ha kiülünk a vízpartra. Azt sem felejthetjük el, hogy a pecázás az egyik legnépszerűbb szabadtéri rekreáció ma Magyarországon. Ivancsóné dr. Horváth Zsuzsannával, a Sporthorgász Egyesületek Győr-Moson-Sopron megyei Szövetségének ügyvezetőjével, a módszerekről, a felszerelésekről, és arról is beszélgetünk, hogy mi alapján válasszunk magunknak megfelelő helyszínt horgászatunkhoz.

Hallgassa meg!



A pecázás egy olyan szabadidős rekreációs tevékenység, ami százezreket mozgat meg jelenleg az országban. Az oka talán egyszerű: „vissza a természethez”. A pecázás régóta jelen van az ember életében, és időről időre változott a szerepe, volt hogy csak táplálékforrás volt, ma pedig közkedvelt szabadidős tevékenység is.

–A horgászat azért is összetett, mert az ellenfél egy élőlény. Nem ellenség, hanem egy nemes ellenfél. Őt kell becsapni. Ki kell találni, hogy az adott időben, az adott helyen, az adott körülményeket figyelembe véve, hogyan is lehetünk eredményesek. Már a felszerelés is nagyon összetett dolog, hiszen nem mindegy milyen halra horgászunk, és milyen módszerrel –tette hozzá az ügyvezető.

A legtöbben a klasszikus fenekező módszert választják, de ennek is nagyon sok válfaja van: gondoljunk csak feeder módszerre, vagy akár a bojlis módszerre. A horgászat egyik klasszikus ága a fenekezés mellett az úszós, aztán lehet ezen kívül pergetni, legyezni, és ott a rakós-botos, vagy a matchbotos horgászat is. A megyénk elsősorban folyóvizekből áll, a szövetség mintegy 4300 hektáron gazdálkodik. Folyón, egy vadregényes helyszínen sosem tudhatjuk, hogy éppen mi akad majd a horgunkra. Egyre nagyobb számban vannak megyénkben is azok a horgászok, akik a catch and release-t választva, „fogd meg a halat és engedd el” szemlélelet választják.