Az egyre népszerűbb szlalom bajnokságban a rajtnál ott volt Hernádi László tatai autóversenyző is, akinek ezúttal különleges vetélytársa is akadt, hiszen lánya, Hernádi Ildikó (18 éves) édesapja nyomdokain haladva a Magyar Szlalom Bajnokságban már egy 3. és egy 2. helyezéssel is büszkélkedhet. A horvátországi Prelog örökre emlékezetes marad mindkettőjüknek, hiszen azonos kategóriában nevezett és versenyzett apa és lánya, amit a versenyszabályzat megenged.

Apa és lánya a Közép-Európa Szlalom Zóna Bajnoságban egymás ellenfelei voltak.

Nemzetközi versenyen először vett részt Ildikó. Ildikó a verseny után elmondta, kicsit izgatottabb volt, mint máskor, de aztán megnyugodott és csak a versenyre koncentrált. Horvátországban jóval több néző és szurkoló volt, mint itthon, jó érzés volt számára egy ilyen rangos versenyen elindulni. Ildikónak végül a 8. helyet sikerült megszereznie, ami jó eredménynek számít a 85 fős mezőnyben. Futamról futamra javult az időeredménye, a 3. kört már hibátlanul teljesítette, egy bója sem borult fel. Nagyon örült annak, hogy nemzetközi futamon, a Közép-Európa Szlalom Zóna Bajnokságban is elindulhatott és ott értékes pontokat szerzett, ami még jól jöhet a bajnokság végén.

Hernádi László elmondta, ez a verseny nem csak számunkra volt érdekes, hanem rengeteg nézőnek is, hiszen most fordult elő először külföldön, hogy két Hernádi is szerepelt a nevezési listán: Hernádi Ildikó és Hernádi László. Hernádi hozátette még, most ő is jobban izgult, hiszen lánya is versenyzett. A verseny esős időben kezdődött. Az edzéseken még esőgumival vettek részt. Az első versenyfutam után már a felszáradó pályához kellett alkalmazkodni, egyre jobb körülmények között zajlott a verseny. Apa és lánya ugyanazzal a versenyautóval, a nagyon erős Mitsubishi Evo 8-assal szlalomoztak végig a pályán, természetesen Hernádi László gyorsabban.

Összességében Hernádi László egy első és egy második helyet szerzett.

„Ahhoz képest, hogy tavaly október óta nem ültem versenyautóban, egészen jól sikerült felvennem a ritmust. Ez arra volt elég, hogy a egy első és egy 2. helyezést érjek el." Természetesen büszke lányára is, Ildikóra, aki első nemzetközi versenyén értékes pontokat gyűjtött a 8. helyezésével.

Egy nagyon-nagyon kellemes és jó hétvégéje volt a Hernádi csapatnak, még annak ellenére is, hogy Ildikónak nem sikerült élete első nemzetközi versenyén dobogóra állnia. De az általa megszerzett 4 Közép-Európai Bajnoki pont is sokat számíthat majd a szezon végén.

Hernádi László május 26-27-én csehországi versenyen indul legközelebb.