Június 3-án és 4-én játsszák a női kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntőjét, az elődöntőkben az Audi-ETO a címvédő norvég Vipersszel találkozik – vagyis rögtön az első meccsen megismétlődik a tavalyi finálé –, míg a másik ágon a Ferencváros a dán Esbjerggel csap össze. Az első Final Fourt tíz éve rendezték, egy a koronavírus-járvány miatt elmaradt, vagyis ez lesz a kilencedik kiírás ebben a lebonyolításban, ebből az Audi-ETO nyolcon vett részt és négyet megnyert. Ezen apropóból volt a Kisalföld podcastrovatának vendége Szabó Tamás, a győriek nemzetközi igazgatója, akivel az esélyekről, a hétvége kulisszatitkairól beszélgettünk.

Hallgassa meg itt!

„Természetesen ezt a sorozatot várjuk a legjobban, de a hazai címek is nagyon fontosak. Ezek közül a magyar bajnokság egyértelműen prio­ritás, azonban a Magyar Kupát is mindig szeretnénk elhódítani. Ez sajnos az elmúlt két évben nem jött össze, így jövőre még motiváltabbak leszünk majd” – kezdte Szabó Tamás, aki a BL-esélyekről elmondta: „Igazából nem foglalkoztunk azzal, kit lenne jó kapni a sorsoláskor, úgy voltunk vele, aki az utunkba kerül, azt a csapatot kell legyőzni. Most elsőként a Viperst. Azt gondolom, megvan ehhez a rutinunk, mi voltunk a legtöbbször résztvevői a Final Fournak, tudjuk, mivel jár egy ilyen kétnapos terhelés.”

Arra a felvetésre, hogy nincs-e görcsösség a csapatban amiatt, hogy 2019-ben nyert utoljára BL-t az együttes, így felelt a klub nemzetközi igazgatója: „Egyáltalán nem érződik ez a lányokon, rutinos játékosokról beszélünk, akiknek többsége pályafutása során azért nyert egy s mást. Ugyanez érvényes Ambros Martínra is, aki négyszer vezette győzelemig csapatunkat. Úgy vagyunk vele, két éve bronz­érmesek lettünk, tavaly ezüst­érmesek, akkor most jöhet az arany…”

Ehhez annyit tett hozzá Szabó Tamás, hogy az sem elhanyagolható, hogy a nyolc final fouros szereplés során hétszer megnyerték az elődöntőt a zöld-fehérek.

Ami a közvetlen felkészülést illeti, nagy titkok nincsenek, évek tapasztalata során kialakult már a menetrend.

„A csapat csütörtökön edzés és ebéd után utazik Budapestre, ahol elfoglalja a szállását. Ami kötött program, az a pénteki médiatalálkozó, ahol az edzőnek és több játékosnak kötelező megjelenni, emellett edzés szerepel még a feladatok között. Szigorú, percre lebontott program egyébként nincs, mindenre, így például a reggelire is tól–ig időpont van megadva a játékosoknak, mert mindenkinek eltérő a bioritmusa. Nyilván minden függ attól, hogy mikor játszunk, mivel tudjuk, hogy az első meccs a miénk, így viszonylag korán kezdődik a szombatunk. A meccs után – bármi is a végeredmény – a sajtótájékoztatót követően a lányok mennek vissza a szállodába, ahol a három fizikoterapeutánk veszi kezelésbe őket, míg a szakmai stáb az MVM Dome-ban nézi meg a másik mérkőzést, elvégre közülük kerül majd ki a másnapi ellenfél. Miután Ambros Martínék is visszamennek a szállodába, még videózással, elemzéssel töltik az éjszakát. Szóval megfeszített a tempó, de nekünk ehhez – talán nagyképűség nélkül mondható – kellő rutinunk van, sok meglepetés nem ér már bennünket” – árulta el Szabó Tamás, aki a podcastben jelentette be, hogy bárhogyan is alakul a hétvége, a csapatot hétfőn, azaz június 5-én 19 órakor az Audi-aréna előtt köszönti majd a város, és ott találkozhatnak velük a nyári szünet előtt utoljára a szurkolók.