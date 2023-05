Kerek születésnaphoz érkezett Görbicz Anita, az Audi-ETO ötszörös BL-győztes korábbi klasszisa, az egyesület jelenlegi elnöke szombaton lett 40 esztendős.

Görbe, ahogyan mindenki ismeri, Veszprémben született 1983. május 13-án. Pályafutását klubcsapatban kizárólag a győri csapatban töltötte.

Még a 16-ot sem töltötte be, de már bemutatkozott az élvonalban. Igaz, kicsit a kényszer szülte ezt a megoldást, mert a Győr akkori edzője, Vura József a sorozatos sérülések és megbetegedések miatt nem tehetett mást, az előmérkőzésen az ifjúságiak bajnokiján végig pályán lévő és ott kilenc gólt szerző, 15 éves, korosztályos válogatott Görbiczet is jelölte a Bp. Spartacus elleni NB I-es mérkőzésre. És ha már ott volt, kicsit kipihenve magát a kispadon, a hajrára pályára is lépett.

Anita pedig 1999. április 7-én, öt héttel a 16. születésnapja előtt három gólt szerzett a 36–19-re megnyert összecsapáson.

Összesen 233-szor volt válogatott, ezen 1111 gólt szerzett. A nemzeti együttesben 2002. augusztus 23-án, Miskolcon az akkor vb-ezüstérmes Norvégia ellen mutatkozott be, a 31–29-es sikerből két góllal vette ki a részét. Az év végén ott volt az Eb-5. csapatban, 2003-ban pedig világbajnoki ezüstérmet szerzett, és alig húszévesen beválasztották a vb All-Star csapatába.

A klubbal a legnagyobb sikere az öt Bajnokok Ligája-győzelem, emellett 13-szor nyert magyar bajnokságot, 15-ször pedig Magyar Kupát. A világ legjobb női kézilabda-játékosának választották 2005-ben. A válogatottban 2017-ben, míg klubcsapatában 2021-ben vonult vissza. Tiszteletére a válogatottban és Győrben is visszavonultatták a 13-as mezt – amiben mindig is játszott –, sőt, Győrben még egy szektort is elneveztek róla.

NÉVJEGY Görbicz Anita Születési idő, hely: 1983. május 13., Veszprém Posztja: irányító, balszélső Klubja: Győri ETO KC Nevelőedző: Róth Kálmán Edzői: Basák Zoltán, Horváth Lajos, Vura József, Róth Kálmán, Konkoly Csaba, Karl Erik Böhn, Ambros Martín, Danyi Gábor Első válogatottság: 2002. augusztus. 23., Miskolc (Norvégia, 31–29) Utolsó válogatottság: 2017. december 10., Lipcse (Franciaország, 26–29) Válogatottság/gól: 233/1111 Legjobb eredmények: olimpiai 4. (2008), olimpiai 5. (2004), vb-2. (2003), vb-3. (2005), 2x Eb-3. (2004, 2012), Eb-5. (2002, 2006), 5-szörös Bajnokok Ligája-győztes (2013, 2014, 2017, 2018, 2019), 3-szoros BL-döntős (2009, 2012, 2016), 3-szoros EHF-kupa-2. (2002, 2004, 2005), KEK-2. (2006), junior vb-2. (2001), junior Eb-8. (2000), 13-szoros magyar bajnok, 11-szörös Magyar Kupa-győztes, IHF év játékosa (2005), a vb legjobb irányítója (2003, 2005, 2007, 2013), az év játékosa (2005, 2006, 2007, 2013, 2014, 2017)

Az Európai Kézilabda Szövetség a tavalyi Európa-bajnokság előtt nem sokkal adott ki egy videót az akkor már kétgyermekes édesanyáról. Görbicz első kisfia, Boldizsár 2015-ben, második kisfia, Domonkos 2022-ben született.