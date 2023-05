Hivatalosan idén március 1-jétől tölti be az ETO FC Győr sportigazgatói tisztét Köteles László korábbi válogatott kerettag kapus, aki sikeres pályafutása jelentős részét Belgiumban töltötte. Szerepelt például a Bajnokok Ligájában, amit azóta is a szép emlékei között őriz. Tulajdonképpen a kinti karrierjének köszönheti a győri állását is.

Köteles László megörült, hogy egy ilyen nagy klubnál számítanak rá. Fotó: eto.hu

„Jan Van Daelevel, az ETO tulajdonosi kör meghatározó tagjával régóta jó kapcsolatot ápolok, két-három éve rendszeresen találkoztunk és sokat beszélgettünk - kezdi a 38 éves Köteles László. - Tudtam, hogy a Világi család megvette az ETO-t, így nem ért teljesen váratlanul, amikor tavaly nyáron megkeresett azzal, hogy a Győrnél vállalnék-e szerepet. Érdekelt a nekem szánt feladat és megörültem, hogy egy ilyen nagy klubnál számítanak rám. Ezért nem sokat gondolkodtam rajta és igent mondtam. Feladtam az előző munkámat, a belgiumi életemet és a feleségemmel együtt hazaköltöztem Magyarországra. Ebből is látszik, hogy nagy tervekkel érkeztem az ETO-hoz.”

Két hónapja állt munkába és szinte belecsöppent az NB II-es csapat gyenge tavaszi szereplésébe, amelyet sok kritika ért a szurkolók részéről.

„Kezdetben ismerkedtem a környezettel, ezért a múltról nem sokat tudnék és nem is akarok mondani - folytatja a sportigazgató. - Tímár Krisztián vezetőedző távozása után a posztot mindenképpen belülről szerettük volna megoldani, így esett a választás Antonio Munozra, aki az NB III-as csapatot irányította. Az akadémiánk az egyik legjobbnak számít Magyarországon, teljesen érthető, ha minél több tehetségünknek szeretnénk megadni a lehetőséget arra, hogy bemutatkozhasson az első csapatban. Tavasszal ez történt és részben a sok fiatal rutintalanságának köszönhetően nem jöttek úgy az eredmények, ahogy a szurkolók és mi is szerettük volna. A klubbeli tapasztalataimról elmondhatom, hogy nagyon kellemesen csalódtam. Nálunk mindenki éhes a sikerre és várja, hogy az ETO jól szerepeljen a bajnokságban.”

Világi Oszkár a tavalyi sajtótájékoztatón bejelentette, hogy szinergiában szeretné működtetni a DAC-ot és az ETO-t. Adja magát a kérdés, a győri sportigazgató mennyire kap szabad kezet, hozhat-e önálló döntéseket.

„Amikor Győrbe jöttem, sok embertől kaptam tanácsokat, elsősorban persze Jan Van Daeletől, aki a DAC-nál is irányítja a klub munkáját. Rendszeresen ki is járok Dunaszerdahelyre, hogy tanulmányozzam az ottani tevékenységet, mert azt vallom, mindenből lehet tanulni. Éppen ezért szerveztem egy belgiumi utat is a győri kollégáimnak, volt klubomnál, a Genknél jártunk. Arra voltunk kíváncsiak, miket lehet átvenni a kinti futballkultúrából. Egy az egyben ugyan nem lehet átültetni a külföldi példákat, de azért használhatók. Az egykori csapattársaim közül többen is rangos helyeken futballoznak, edzőként, vezetőként dolgoznak, velük is sűrűn konzultálok. Neves játékosokról van szó, mint Thibault Courtois, Kevin De Bruyne, Szergej Milenkovic-Szavic vagy Christian Benteke. Bízom benne, hogy előbb-utóbb az ETO újra kijut a nemzetközi átigazolási piacra és ezeket a kapcsolatokat is kamatoztatni tudjuk majd.”

Minden klub életében izgalmas kérdés az edző személye. A sajtó egy részében és a szurkolói pletykákban napjainkban is repkednek a nevek, ki ül majd az ETO kispadjára: Csertői Aurél, Kuttor Attila, Balog Tibor, Pintér Attila és Erős Gábor neve viszi a prímet.

Nem tárgyalunk egyetlen edzővel sem. Bízunk Antonio Munozban, aki nagyon felkészült szakember, remek edzéseket tart, reggeltől estig a stadionban dolgozik és a játékosok is szeretik - indokolja röviden a helyzetet Köteles László.

Jövőre is Antonio Munoz irányíthatja a csapatot. Fotó: Nagy Gábor

A játékoserősítéssel kapcsolatban a médiában már napvilágot látott Windecker József és a romániai kapus, Pap Eduárd neve. Valószínű, csak az utóbbi megszerzése realitás.

Az átigazolásokkal kapcsolatban vannak konkrét megállapodásaink, de neveket nem szeretnék mondani, mert még mindenhol tart a bajnokság.

"Olyan futballistákat hozunk Győrbe, akikben megvan a vágy a karrierépítésre, az NB I-be jutásra és napjainkban is játékban vannak a csapataikban. Zömében tapasztalt játékosokról van szó, az egyiküknek kétszáz első osztályú mérkőzés van a lábában. Parkolópályán lévő vagy kiégett, pénzéhes emberek nem kellenek. Folyamatosan tárgyalunk, bízunk benne, amikor június 20-án elkezdődik a felkészülés, teljes lesz a keret. Sokan azt gondolják, hogy mivel Világi Oszkár lett az ETO tulajdonosa, Győrbe megérkezett a Kánaán, itt sokat lehet kérni, pedig ez nem így van. Jó néhány minőségi játékost, erős karaktert fogunk igazolni, velük és a többiekkel ütőképes, szerethető, domináns csapatunk lesz a nyártól.”

Az együttes kapitánya, Priskin Tamás nemrégiben bejelentette, lehet, hogy az idény végén szögre akasztja a futballcsukát.

„Priskin Tomi ikonikus alakja Győrnek, az ETO-nak és a magyar labdarúgásnak is. A közeljövőben eldől, hogy játékosként számítunk-e rá a továbbiakban. Mindenképpen a klubnál szeretnénk tartani. Titkos vágyam, hogy az iroda felé veszi az irányt.”

Bő egy évtizeddel ezelőtt a győri stadion a legjobbak közé tartozott az országban, napjainkra azonban visszacsúszott a hazai lista alsó régiójába.

Priskin Tamás sorsa a közeljövőben dől el, elképzelhető, hogy a stábban kap szerepet. Fotó: Nagy Gábor

„Játékosként a kedvenc stadionom volt a győri, pedig emlékszem, volt, hogy egy hatost kaptunk itt a Diósgyőrrel - mondja az egykori kapus. - Most is jobban tetszik a magas lelátóival, mint ahol a pályát teljesen körbevevő alacsony nézőtér van. A fogyatékosságok ellenére is napjainkban is minden körülmény adott az NB II-es csapatnak a jó szerepléshez és a felkészüléshez. Remélhetően sikerül csökkenti az edzőpályák terheltségét, mert jelenleg huszonkét csapat munkáját kell megoldani négy pályán, amiből az egyik műfüves. A stadion rekonstrukciós tervei úgy tudom, elkészültek, nyugodtan mondhatom, hogy csodálatos létesítmény készül majd Győrben.”

Ami talán ennél is jobban érdekli az ETO szimpatizánsait, több éves csalódás után jövőre mire számíthatnak kedvenc csapatuktól.