A jövőre 120 éves ETO FC Győr siralmas szezont zárt, a 13. helyen végzett a Merkantil Bank Liga, NB II-ben.

Az utolsó fordulóban a Csákvárt sem sikerült legyőznie. A csapat vezetőedzője, Antonio Munoz így látta a kilencven percet:

- Jól kezdtük a mérkőzést, az első tizenöt percben dominálni tudtunk, elégedett voltam a hozzáállásunkkal. Aztán az ellenfelünk egy ártatlan szituációban megítélt büntetővel megszerezte a vezetést, ez kicsit visszavetette a játékunkat és idegesen futballozott a csapat. Elégedett vagyok a játékosokkal, kis szerencsével a győzelmet is megszerezhettük volna.

Köteles László, az ETO sportigazgatója a Kisalföldnek elmondta: Kovács Krisztián nyártól Pakson folytatja a pályafutását. Más távozók is lesznek a keretből, az ő nevüket később hozzák majd nyilvánosságra.

Az érkezési oldalon előrehaladott tárgyalásokat folytatnak a román Botosani kapusával, Pap Eduárddal, a kolozsvári Universitatea középpályásával, Ioan Filippel és a nagyszombati Spartak cseh szélsőjével, Erik Daniellel. Valamennyien első ligás, rutinos játékosok és nagy reményeket fűznek a leigazolásukhoz. Rajtuk kívül még más posztokra is érkezhetnek futballisták, több fronton is tartanak a megbeszélések.