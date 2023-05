– Alighanem sokakat meglepett már a jelölése is, az, hogy győzött, meg különösen váratlan volt. Hogyan került szóba egyáltalán a neve?

– Miután kiderült, hogy Papp Oszkár lemond az elnökségről, megkeresett pár szavazattal bíró szakosztályelnök, mert engem szerettek volna jelölni a Győri Atlétikai Club elnöki pozíciójába. Bevallom, nagyon jólesett, hogy ezek az emberek a támogatásukról biztosítottak, még azután is, mikor elmondtam, milyen hátulütői lehetnek ennek. Kértem őket, gondolják át, én akkor sem sértődöm meg, ha a járulékos dolgokat esetleg nem tudják elviselni. Nyugodtan mondják meg, ha ezek után mégsem vállalják a döntésüket. Bevallom, kicsit engem is meglepett, hogy ennek ellenkezője történt, kiálltak az elképzelésük, a döntésük mellett, amiért minden elismerést és köszönetet megérdemelnek. Nem tagadom, fontos nekem a Győri Atlétikai Club, talán nyugodt szívvel mondhatom, ez az én „kisgyermekem”. Azért is hoztuk létre annak idején a klubot, hogy ha már ilyen fantasztikus sportlétesítmény van a városban, mint amit az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválra építtettünk, akkor azt töltsük meg élettel.

– Mennyire ment simán a választás?

– Nem igazán, elég sok volt a vita, ami azért is alakult így, mert Papp Oszkár végül visszavonta a lemondását, így elsősorban arról kellett volna szavazni, hogy ezt a közgyűlés elfogadja-e egyáltalán. Nem mindenki szerette volna, hogy erről egyáltalán szavazzunk. Én végig azon az állásponton voltam, hogy szerintem a szakma döntse el, kit szeretne vezetőnek választani. Végül a huzavona után én maradtam az egyedüli jelölt, és meg is választottak elnöknek, amit ezúton is nagyon köszönök.