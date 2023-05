„A Kisalföldben az elmúlt szombaton megjelent Szerecsenyben gólok helyett ügyek című írásra szeretnék reagálni – jelentkezett szerkesztőségünknél Oláh László, aki 2006 óta a Szerecseny SE elnöke.

– A birtokunkban van a sport­egyesület és az önkormányzat közötti, hosszú távra szóló megállapodás az öltöző- és pályahasználatról. Az igazunkat erősíti a dr. Borbély József jegyző által felkért Tarr Attila gyarmati jegyző által hozott határozat is, melyet a nyilatkozók nem említettek a cikkben. Finta Péter, a Veszprém Vármegyei Labdarúgó Szövetség igazgatójának leveléből is kitűnik, hogy a szövetség szempontjából az egyesületünknél évek óta minden rendben, megfelelően működik. A polgármester szerint több vizsgálódás folyik ellenünk. Erről minket senki nem értesített, így én nem is tudok róla.”

A sportegyesület elnöke azt mondja, hogy az öltöző felújítására mennyit költöttek, azt megtekinthetik a pályázaton nyert összeg elszámolásában. Az illetékesek eddig valamennyi pályázati elszámolásukat elfogadták, sőt, már jóváhagyták a jövő évi kérelmüket is.

Azt az állítást nem értem, hogy folyamatban lévő ügy kapcsán tavaly októberben azt nyilatkoztam: befejeztük az öltözőépület felújítását. Ezt nem mondhattam, hiszen erről senki nem kérdezett

– folytatja Oláh László.

– Nem kívánunk az egyesületünkhöz méltatlan vitába keveredni Szerecseny polgármesterével és jegyzőjével, olyan állításokkal szemben, mint hogy mikor volt kitakarítva az öltöző, mikor használtuk és mennyit a pályát, milyen rendezvényeket tartottunk. Csupán arra lennék kíváncsi, ezeket az információkat honnan vették, hiszen egyikük sem járt soha ez év januárja előtt az öltözőben. A pályán olyan gaztenger, mint amit az elmúlt hónapokban látni lehetett, szerintem sosem volt. Abban igazuk van, hogy a környékbeli falu gyerekeivel egészítettük ki a csapatainkat, de ezzel mi a baj? Bár a helyi focisták száma is nem kicsit több annál, mint amit említettek. Amikor Horváth Katalin polgármester fia a pápai utánpótlásban játszott, ő is megtapasztalhatta, hogy ott sem csupán pápai gyerekek szerepelnek.”

A sportköri elnök szerint azzal a jegyzői állítással nem tudnak mit kezdeni, hogy mindenki használhatja a pályát, miközben tőlük a használati jogot visszavonták.

Mindez persze csak szó­cséplés, júniusban a bíróságon majd mindenre választ kapunk. Ekkor tartják ugyanis a birtokvédelmi eljárás tárgyalását" – teszi hozzá búcsúzóul Oláh László.

A Kisalföldben a témát lezártnak tekintjük.