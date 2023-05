Radnóti Ákos sportért is felelős alpolgármester elmondta: a város továbbra is kiemelten támogatja Győr egyik legsikeresebb egyesületét, amely az alaptámogatás mellé legutóbb 20 millió forintos gyorssegélyt is kapott a működéséhez Dézsi Csaba András polgármester saját keretéből.

„Folyamatosan jó eredményeket érnek el az úszók, akik az országos bajnokságon a legjobb vidéki egyesület címét érdemelték ki újra. A világbajnoki kvalifikáció is sikeres volt, remélhetőleg három győri úszó indulhat majd a fukuokai vb-n, ami a párizsi olimpiára jó előjel. A versenyzők a teljesítményükkel, a jó eredményekkel meghálálják a rájuk fordított támogatást” – mondta Radnóti Ákos.

Sebestyén Dalma volt a legeredményesebb győri úszó a kaposvári bajnokságon. Három arany- és öt ezüstéremmel bővült az éremgyűjteménye. A versenyző Jakabos Zsuzsannához és Szabó Szebasztiánhoz hasonlóan szeretne kiemelkedően szerepelni a világbajnokságon.

A következő időszakban Pardubicében lesz verseny, majd Sopronban. Monaco szintén állomás lesz, ahogyan Róma is. Az idei év legfontosabb eseménye, a világbajnokság után pedig az Universiadén is szoríthatunk majd győri úszónak.

Érdekesség, hogy a most elismeréseket átadó Patkás Tamás parasportnagykövet is a Győri Úszó SE színeiben készül. A tervek szerint a következő célja a Boden-tó átúszása lesz.