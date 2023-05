A hétvégi verseny egyben válogató is a július 13. és 16. között esedékes Európa-bajnokságra – az első két helyezett szerez kvótát – , amely a horvátországi Slavonski Bródban lesz. A győri ob-re rekordszámú nevezés érkezett, 2400 sportoló indul.

A felnőtt egyes döntőket péntek délelőtt 10.30, míg a páros futamokat szombat délelőtt 8.45 órától rendezik. Az áprilisi Évadnyitó Maraton Vígh Sándor-emlékverseny után ez lesz a szakág idei második versenye. Kadler Viktor, maraton vezetőedző elmondása szerint, izgalmas futamokra lehet számítani, hiszen a tét az Eb-részvétel lesz.

„Áprilisban Kaposváron már láthattuk a maratonisták egy részét, ahhoz képest még erősebb mezőny jött össze, aminek nagyon örülök. A fiatalok is egyre jobban kedvelik a maraton távokat és a szakágnak van és lesz utánpótlása is. Úgy látom, kezdenek felértékelődni a maraton számok is, ezt bizonyítja, hogy a szegedi Világkupán, a tavalyi vb után futószakasszal rendezték meg az ötezer méteres futamokat, így egy kicsit bekapcsolódhatunk mi is a gyorsasági szakágak körforgásába” – mondta a győri Kadler Viktor.

Ami az egyes számokat illeti, férfi K I 30 kilométeren a győri Graboplast VSE világ- és kétszeres Európa-bajnoka, Boros Adrián abszolút esélyesként áll rajthoz, rajta kívül Kolozsvári Brúnó háromszoros ifjúsági világbajnokként okozhat meglepetést, és ott lesz a mezőnyben Varga Olivér is.

Női kajakban is népes mezőny jött össze, Kiszli Vanda a versenyszám regnáló világ-és Európa-bajnoka egyértelműen az aranyéremért száll vízre. Mögötte nagy csatákra számíthatunk, elsősorban a győri Czéllai-Vörös Zsófia és Csépe Panna között. A két lány az áprilisi kaposvári versenyen is összecsapott már, akkor Csépe megelőzte megelőzte a graboplastos kajakost. A doppingvétsége miatt eltiltását letöltő Takács Tamara is győri színekben áll rajthoz az orszégos bajnokságon.

Kenu egyesben ezúttal is a sportág örökös bajnoka, a kilencszeres világbajnok Kövér Márton a favorit, de ott van a rajtlistán Horváth Márton és a tavalyi évet betegség miatt kihagyó Laczó Dániel is. Ebben a számban Szmandray Benedek képviseli a Graboplast VSE-t.

A kajak párosoknál is izgalmas futamokra készülhetünk, különösen a lányoknál. A húszszoros világbajnok, minden idők legeredményesebb maratonistája Csay Renáta 46 évesen is ott van a mezőnyben, sőt, Czéllai-Vörös Zsófiával esélyes párosként ülnek újra össze.

Férfi K II 30 kilométeren Boros Adrián Kolozsvári Brunóval ül össze, mellettük azonban itt is lesznek ígéretes fiatal párosok.

Férfi kenu kettes érdekessége, hogy ott lesz a szám legutóbbi magyar bajnoka, a KSI-s Gilányi Zsolt, az 50 éves sportoló a 23 éves Zsidai Mátéval térdel össze.