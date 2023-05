A két csapat legutóbb a 13. fordulóban találkozott egymással, akkor 17–11-es félidőt követően 28–21-re győztek a győriek a mosonmagyaróvári UFM-arénában. Azon a találkozón az óvári csapatból Tóth Eszter, míg a győriből Ana Gros jutott a legtöbb találatig, előbbi 4, utóbbi 5 gólt lőtt.

Gyurka János tanítványai sikeres szezont tudhatnak maguk mögött, hiszen jelenleg a 4. helyen állnak, és még mindig versenyben vannak a harmadik helyért. Egy fordulóval a vége előtt ugyanis mindössze egy pont a lemaradásuk a Debrecen mögött. Ahhoz, hogy felállhasson a dobogóra az MKC, azon túl, hogy földöntúli bravúr, a győriek otthonában elért győzelem kell, arra is szükség lenne, hogy a Loki kikapjon a Dunaújváros otthonában.

Előbbihez alighanem a győrieknek is lenne egy-két szavuk, hazai környezetben, a nagy ünneplés előtt aligha engedné meg magának a hazai fiaskót a csapat. Erről is beszélt Yvette Broch: „Nyomás nélkül játszhatunk, már biztos a bajnoki címünk. Jó csapat az MKC, ezt a meccset is nagyon jól fel tudjuk használni arra, hogy már a Vipers elleni BL-elődöntőre gyakoroljunk. Amióta eldőlt az első helyünk a hazai bajnokságban, keményen készülünk a BL-címvédő ellen, minden edzésen azon dolgozunk, hogy a legapróbb részletek is a helyükre kerüljenek.”

Az MKC részéről a balszélső, Stranigg Zsófia nyilatkozott a várakozásairól: „A hazai szezonzárás remekül sikerült a NEKA ellen, izgalmas, kemény mérkőzésen jó ellenfelet győztünk le. Méltó módon búcsúztattuk el a távozó csapattársainkat, a szurkolóink még a szokottnál is fantasztikusabb hangulatot teremtettek. Kicsit persze csalódottak vagyunk, hogy várhatóan nem sikerül megszerezni a bronzérmet, de a negyedik hely is előrelépés tavalyhoz képest. Azt gondolom, idén a legerősebb a közösségünk a játékostársakkal, a stábbal és a szurkolókkal, amióta én itt játszom. Ezért biztató, hogy a csapatunk jórészt együtt marad, mert így a következő idényben ismét harcba szállhatunk a dobogós helyért. Ünnep lesz ezt a szezont világklasszisok ellen, a győri csarnokban lezárni, amit már nagyon várunk. A lehető legtöbbet szeretnénk kihozni magunkból.”