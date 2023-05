Uhlig Rita így fogalmazott beszédében: „A sima, egyszerű út nem képes a tanításra, a küzdelem kell hozzá. Ez pedig idén megvolt. Az álmok első lépcsőjét elérte a csapatat a dobogó harmadik fokával. A játékosok megmutatták, hogy bíznak egymásban, küzdenek egymásért, igazi csapattá kovácsolódtak a szezon során. A következő szezonban még több tűzre és kitartásra lesz szükség.”

Auer Károly is szólt a csapathoz: „Mérföldkőhöz érkeztünk, komoly változás előtt állunk, a profivilág felé lépünk. Kilenc éve ezen kezdtünk dolgozni azon támogatóinkkal – akik továbbra is mellettünk állnak –, hogy a győri férfi kézilabda végre odakerüljön, ami méltó a klub tradícióihoz, az NB I térképére. Ezt egyébként a szövetségben is így látják, sokan biztosítottak a támogatásukról. A bronzéremre büszkék lehetünk, de az igazán kemény munka még csak most kezdődik.”

Az érmeket az egyetemtől Sipos Gertrúd és Szombati-Serfőző Eszter, a támogatók részéről Szekeres István adta át a csapat tagjainak, míg a játékosok közül Sövegjártó Mátyás a csapat által aláírt mezt adott át Szekeres Istvánnak.