- Öt éves lehettem, amikor az iváni falunapon láttam egy karatebemutatót. Annyira megtetszett, hogy kikönyörögtem a szüleimnél, én is karatézhassak. El is vittek egy sárvári mesterhez és én azóta is szívvel-lélekkel űzöm ezt a sportot - meséli választásának körülményeit Csapó Bence . Az országos bajnok Ivánról jár be a soproni Líceumba, és hetente háromszor megteszi az oda-vissza utat Sárvárra is, az edzésekre. Ez még kilométerben is sok... Nemrég megszerezte a jogosítványt, így már könnyebb, de több mint tíz éven át édesapja fuvarozta a tréningekre. Ezt a nagy elkötelezettséget és szorgalmat koronázta meg az országos bajnoki cím és a diákolimpiai győzelem. És még nincs vége.

- A szüleim is látják, hogy sokat ad nekem ez a sport, és mindig segítenek. Én pedig a teljesítményemmel hálálom meg a támogatásukat - mondja Bence, aki az iskolában is jól teljesít, nem csak a tatamin.

A kérdésre, hogy mit ad a karate, amiért ennyi áldozatot és időt érdemes rászánni, Bence mosolyogva magyarázza:

Meg tudom benne és általa mutatni önmagam. Amikor edzés vagy küzdelem van, minden mást ki tudok kapcsolni, és fel is töltődöm közben. És magabiztosságot is ad, természetesen.

Csapó Bance

Csapó Bence profi karatés, de az edzőtermen és a versenyeken kívül nem szeretné megmutatni mit tud. Egy profi sportoló soha nem él vissza az erejével és a tudásával, de azért nem érdemes belekötni egy ilyen fiúba (másba sem!). Nyilván könnyedén meg tudná védeni magát.

- Bár a karate egyéni sport, szerintem nagyon fontos az a közösség, ahol gyakorolunk és fejlődünk. Sárváron minden együtt van: az edzőmre felnézek, Németh Róbert öt danos mester nagyon jó, és még sokáig szeretnék az irányításával karatézni. Jó a társaság is, mindig szívesen megyek, egyszóval szeretek mindent, ami nekem a karate - sorolja érveit Bence, aki szeretne ugyan majd egy civil szakmát, de a shotokan is élete része marad. Később talán mesterként.

Mindenesetre a shotokan karate ippon shobu korosztályos bajnoka most már diákolimpiai aranyérmes is, s a Líceum dicsőségfalát is gazdagítja. És Diákolimpia lesz jövőre is.