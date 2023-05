MEAFC-Miskolc - SMAFC 101-62 (29-16, 19-12, 27-23, 26-11)

Miskolc, NB I B, zöld csoport, elődöntő 1. mérkőzés. V.: Sallai, Vida, Gergely.

SMAFC: Bősze 7/3, Kalincsák 3/3, Pongrácz 6/6, FLASÁR 25/3, Bakk. Cs.: RÉTI 12, Gottlieb 2, Radványi 5/3, Hencz 2. Edző: Farkas Dávid.

Mivel a miskolciak - talán nem véletlenül - éppen az SKC rájátszás mérkőzésének napjára tették a találkozót, a SMAFC kulcsjátékosainak, mint az SKC fiataljainak az élvonalbeli találkozón volt "jelenésük". A Miskolcon így erősen tartalékos összetételben pályára lépő soproniak csak a harmadik negyedben voltak egyenrangú ellenfelei a MEAFC-nak.

Farkas Dávid : - Szomorú, hogy a bajnokság ezen szakaszában egy csapattal megtörténhet az, ami velünk. Mindez úgy, hogy a legjobb négy közé jutott együttesek közül egyedül mi nem foglalkoztatunk légióst és fizetett játékosokat, valamint soproni tehetségekre alapozzuk az egész szezonunkat. Büszke vagyok, hogy az elmúlt évek negatív szereplései után egy olyan csapat vezetőedzője lehetek, akiktől az ellenfelek félnek, nem kevés munkánk van ebben! Mi azonban így sem rogytunk meg, hiszen az U18-as bajnokság jelenlegi MVP-jét, valamint az U20-as Zöld csoport MVP-jét is elő tudtuk húzni, továbbá olyan kétezer hatos születésű újoncot is avattunk, aki az Akadémián U18 "B" csapatomban játszik. Óriási öröm, hogy volt tartásunk, még ha az eredmény nem is ezt mutatja, valamint az is, hogy bármi történhet, mi újabb és újabb fiatalokat tudunk a magyar kosárlabdázásnak adni - ahogy már a szezon elején is elmondtam, ennek a ligának erről kellene szólnia. Gratulálok a MEAFC csapatának!