Az első csapat a Törekvés SC tagjai iparos segédek, majd az évek múlásával iparosok voltak, csizmadiák, cipészek, akik többnyire gyalog jártak be Győrbe dolgozni. Az út a régi DAC pálya mellett vezetett, a mai Erzsébet-liget mellett, ahol gyakran megálltak nézni a focistákat és idővel maguk is szerették volna kipróbálni ezt a sportot. De ehhez egy költséges beruházásra volt szükség, labdát kellett szerezni.

– A külső részt cikkenként vették meg, majd maguk varrták össze, a DAC szertárosától pedig kaptak egy lyukas belsőt, amit szintén ők javítottak meg. Így lett labdája a csapatnak – mondta el Szabady János, aki tagja, vezetője és tudósítója is volt a település sportéletének.

Szabady János, a könyv szerzője. Fotó: Huszár Gábor

A nyolcvanas években az akkor még élő tagokkal beszélgetve számos történetet lejegyzett az indulás éveiről is. Most ez az egy évszázados történet egy könyv lapjain elevenedik meg újra, melybe rengeteg régi fotó is került, így sokan viszontláthatják benne szüleiket, nagyszüleiket vagy épp dédszüleiket.

A kezdeti baráti meccsektől a Marcal-parton és a kanász erdőben - ahol a tét néhány üveg bor volt -, hogyan lett a meccsre járás és a szurkolás a helyi családok rendszeres hétvégi programja, amikor 500-600 embert is megmozdult, hogy közösen szurkoljon a csapatnak.

Sőt olyan érdekességekre is fény derül, mint hogy a háború után újra lendületbe jövő focicsapat zöld fehér mezes játékosai közt miért kellett egy valakinek tiszta fehér mezben a pályára lépnie. A labdarúgók mellett a kézilabdásokra is büszkék lehettek a ménfőcsanakiak. A lányok az iskola udvarán testnevelés órán ismerkedtek meg a sportággal és a focipályára felrajzolt szerény pályán tudtak csak edzeni az ötvenes években. A lelkesedés azonban a közösségre is átragadt és összefogással elkészült egy salakos pálya, és egy kisebb öltöző is, de a meccsek utáni fürdésre, a focistákhoz hasonlóan csak hideg víz és egy lavór állt rendelkezésre. A segítséget a csapat eredményekkel hálálta meg, megnyerték az egri országos szpartakiádot, a megyei bajnokságot és a pécsi országos szpartakiádon is sikeresen helytálltak.

A fordulatokban gazdag éveket összefoglaló könyvet a centenárium alkalmából rendezett ünnepségen mutatják majd be június 10-én.