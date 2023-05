A H-Moto Team versenyzője, Kovács Bálint az Endurance-világbajnokság mellett – ahol a szlovák Maco Racing Team versenyzőjeként indul – az IDM Superbike kategóriában is rajthoz áll. Ráadásul a német bajnokság egyik legjobb csapatával, a BCC Alpha Van Zon BMW-vel, amelytől gyári szerződést kapott az idei szezonra.

A 21 éves motoros alaposan felkészült az idényre, így igencsak motiváltan várta az IDM szezonnyitóját, a sachsenringi versenyhétvégét. Azonban a pénteki első szabadedzésen mindössze egy kört tudott megtenni egy technikai gond miatt, amit a második tréning idejére a szerelők orvosolni tudtak. Bálintnak 25 perc alatt kellett a pályával megismerkednie az ezres motor nyergében, hiszen utoljára 2016-ban, egy 300-as KTM-en körözött a sachsenringi aszfaltcsíkon. Sikerült is ebben, valamint az alapbeállítások csiszolgatásában valamennyit előre lépniük, és kiderült, így vágnak neki a szombati időmérőknek, ugyanis a harmadik szabadedzésen leszakadt az ég, és ezzel meg is szűnt a gyakorlás lehetősége az első nap.

Kovács Bálint végig lendületesen motorozott.

Bálint és szerelői a pénteken nyert minimális adatok alapján változtattak a beállításon, ami jó iránynak bizonyult: a 11. rajthelyet sikerült megszerezni, ami debütálásként egyáltalán nem volt rossznak nevezhető ebben az erős mezőnyben. A versenyre aztán minden összeállt, és a sors kicsit kárpótolta a magyar motorost, aki az első futamon a 6., míg a második versenyen a 7. helyen zárt, azaz 19 bajnoki pontot szerzett újoncként.

„Nem tagadom, a pénteki nap után kissé el voltam keseredve, hiszen azt azonnal tudtam, hogy a többiekhez képest eleve meglévő hátrányomat abszolút nem csökkentette le az, hogy kimaradt egy teljes szabadedzés. Ehhez képest már az időmérőm is jól sikerült, míg a versenyeken sokkal jobb helyezéseket értem el, mint amire péntek este számítottam. Noha én sosem vagyok teljes mértékben elégedett a teljesítményemmel, de a csapat megdicsért. Egy biztos, minimum ilyen helyezéseket kell elérnem ahhoz, hogy megszolgáljam a bizalmat, amit kaptam. Sachsenringen ez jó eredmény az előzmények ismeretében, és a bajnoki szezonban lesznek olyan pályák, amelyeket már ezres géppel is ismerek, mentem rajtuk. Ott pedig, ha nem szól közbe semmi, akár a dobogóra is odaérhetek” – fogalmazott Kovács Bálint.

A csapatvezetők is elégedettek voltak a fiatal motorossal.

A 21 éves motoros legközelebb június 2. és 4. között Oscherslebenben folytatja szereplését az IDM Superbike kategóriájában.

A bajnokság állása: 1. Florian Alt 45 pont, 2. Patrick Hobelsberger 33 pont, 3. Hannes Soomer 32 pont, 4. Ilya Mikhalchik 25 pont, 5. Bastien Mackels 24 pont, 6. Max Schmidt 19 pont, 7. Kovács Bálint 19 pont.