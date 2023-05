A kultsárosok a dobogó harmadik fokán végeztek, a jókai­sok pedig meg sem álltak az arany­éremig. Pőcze László, a gimnázium testnevelő tanára elmondta: a fiúknak az országos döntőig többször is sikerült már eljutniuk, azonban az aranyérmet eddig nem tudták megszerezni. Sokan most érettségiznek, így ők most léptek pályára utoljára ezzel a csapattal. Hazai közönség előtt, a gimnázium falai közt felemelő érzés volt a fiúkkal diákolimpiát nyerni.