Igencsak szeles volt a délelőtt csütörtökön a Maty-éren, ami ugyan megnehezítette a versenyzők dolgát, de szerencsére ez nem ment az eredmények rovására. Férfi és női C I 200 méteren is két-két indulónk kvalifikálta magát a pénteki középfutamba.

A hölgyeknél a győri Graboplast VSE versenyzője, Takács Kincső és a volt győri, jelenleg ferencvárosi Balla Virág a futam második és harmadik helyezettjeként jutott tovább a középfutamba.

„Szerencsére a futam közben nem éreztem meg annyira a balos szelet, így jó pályát tudtam menni. Természetesen van még ebben, mivel a délutáni párosra tartalékolunk mindketten Virággal, ez az egyes inkább egy bemelegítő, stresszlevezető szám nekünk most” – mondta Takács Kincső.

A női kenusok páros olimpiai számában, 500 méteren a Tokióban ötödik Balla Virág, Takács Kincső kettős negyedik, míg a tavaly világbajnoki bronz- és Európa-bajnoki ezüstérmes Bragato Giada, Nagy Bianka kettős második lett előfutamában, ez mindkét esetben középfutamos folytatást jelent. Balláék futamát egyébként az olimpiai címvédő kínai Hszü Si-hsziao, Szun Meng-ja duó nyerte.

Ezer méter egyesben a férfi kajakosoknál az olimpiai, világ- és Európa-bajnoki címvédő Kopasz Bálint egy harmadik hellyel mutatkozott be, míg a Tokióban mögötte második Varga Ádám második lett a futamában – összesen hét előfutamot rendeztek, így a továbbjutókra vár még egy középfutam az éremcsata előtt.

"Nem akartam meccselni a két előttem lévővel. Nem is voltam a legjobb formámban és ez az erős szembeszél sem kedvezett nekem. Amúgy egészséges vagyok, de az erőszint nem a legjobb és nem akartam ennél többet kiadni magamból. A középfutamban lesz egy kemény meccsünk Ádámmal, de remélhetőleg mi ketten jutunk majd tovább az első két helyen" – nyilatkozott a szövetség közösségi oldalán Kopasz Bálint arra utalva, hogy a két magyar azonos középfutamban száll majd vízre.

"Szerettem volna megnyerni az előfutamot, hogy minél könnyebb középfutamba jussak, hiszen onnan majd csak két egység jut tovább biztosan. Így is talán a legkönnyebb középfutamba kerültem, igaz, ott lesz Bálint is. Az időeredményem jónak mondható" – értékelt Varga Ádám.

A férfiaknál előbb Hodován Dávid, majd Koczkás Dávid is abszolválta az első feladatot.

Férfi K I 500 méteren Balogh Gergely és Kurucz Levente is másodikként ért célba futamában, ezzel ők is kvalifikálták magukat a középfutamba.

Női K I 200 méteren Sólyom Dóra és Szellák Szabina, illetve férfi C I 500 méteren is mindkét indulónk, Slihoczki Ádám és Buday Domonkos is továbbjutott.

A négyeseknél a nőknél a fiatalokból álló Szellák Szabina, Nemes Réka, Dráviczki Dóra, Rugonfalvi-Kiss Janka alkotta egység remek pályával a negyedik helyen végzett. Tették mindezt egy olyan futamban, amelyben az ötszörös olimpiai bajnok Lisa Carrington vezette új-zélandiak is ott voltak.

A férfiaknál is a két magyar egység azonos futamba, ráadásul egymás mellé kapott beosztást. Mondhatni „kicentizte” az indulást a Kuli István, Csizmadia Kolos, Nádas Bence, Tótka Sándor egység, akik az utolsó pillanatban sietve álltak be a rajtgépbe. Szerencsére ezen semmi sem múlott, hiszen a csehek mögött másodikként zártak.

Minden dicséret megilleti a másik magyar hajót is, az U23-as fiatalokból álló Opavszky Márk, Fodor Bence, Balogh Gergely, Szendy Maximilián alkotta négyes a negyedik helyen csapott a célba, így ők is a középfutamban folytathatják.

Para szakágban két számban rendeztek előfutamot. Rozbora András KL2 200 méteren hatodikként zárt, ami továbbjutást eredményezett. Női VL3 200 méteren az élete első nemzetközi versenyén induló Licsicsányi Csenge is továbbjutott, Molnárné Tóth Julianna számára viszont véget ért a verseny.

A kajakos Bakó Olga 1000 méter egyesben második lett az első pályáján, és mivel az első három egyenes ágon léphetett tovább, megspórolta magának a középfutamot. A vegyes kajakcsapatoknál is az első három között kellett célba érkezni a fináléhoz, ez a Kiskó Réka, Béke Kornél kettősnek sikerült is a második helyükkel. A másik magyar egység, Dráviczki Dóra és Erdőssy Csaba (Graboplast VSE) negyedik lett, így rájuk a vasárnapi döntő előtt pénteken még vár egy verseny.

Kajak egyes 200 méteren Birkás Balázs megnyerte ugyan az előfutamát, de pénteken ugyanúgy középfutamra kényszerül, mint a másik futamban másodikként záró Kovács Márk, ebben a számban ugyanis nem lehetett egyből döntőbe jutni.

Fél kilométeren a kajakos Rugonfalvi-Kiss Janka másodikként, míg Csikós Zsóka ötödikként végzett a futamában, ők is a pénteki középfutamból juthatnak be a legjobb kilenc szombati versenyébe.

A kenusok 1000 méteres versenyében a vb-bronzérmes Adolf Balázs és a másik magyar induló, Fejes Dániel azonos előfutamba került, előbbi egy harmadik, utóbbi egy ötödik hellyel nyitott, mindkét pozíció középfutamos folytatást ért.

Kenu kettes 1000 méteren ugyan az első három-három hajó egyből bejutott a fináléba, a hazai egységek nem tudtak élni a lehetőséggel, Molnár Csanád és Rumi Gergő (Graboplast VSE) negyedik, Buday Domonkos és Besenyei Ádám ötödik lett, így mindkét párosnak "pótvizsgáznia" kell.