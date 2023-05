A franciaországi Thionville-ben rendezett veterán egyéni Európa-bajnokságon 34 ország 1600 indulója vett részt a különböző fegyvernemekben és korosztályban. A győri Hoffmann Ibolya ezúttal is ott volt a mezőnyben, párbajtőrben végig jól vívott, viszont az elődöntőbe jutásért a későbbi győztessel szemben alulmaradt, így végül ötödik lett.

"Úgy érzem, jól ment a versenyzés, ellenfelem azonban még jobb volt nálam. Nem vagyok elkeseredve, pozitívnak értékelem a teljesítményemet" – kezdte Hoffmann Ibolya, aki komoly elismerésben részesült, hiszen 2020 és 2022 után ismét kategória első lett a kontinensen az európai körversenyeken elért eredményei alapján.

"Ez egy hat állomásból álló viadal, a négy legjobb eredményt veszik figyelembe a végelszámolásnál. Én ugyan csak három versenyen léptem pástra, de Madridban, az angliai Guildfordban és Budapesten is győztem, ez pedig elegendőnek bizonyult az összetett elsőséghez. Sorrendben harmadszor lettem a legjobb korosztályomban, a covid alatt nem volt ilyen verseny, de előtte és azóta is sikerült győznöm. Most, Thionville-ben vehettem át az ezért járó érmet, amire rendkívül büszke vagyok" – fogalmazott a győri Szabadidő Vívóegyesület versenyzője, akit Borbély Lajos készít fel.

A jövőben is lesz miért edzeni, hiszen júniusban Gödöllőn lesz egy válogatóverseny, mellyel gyakorlatilag a következő évre, azaz 2024-re lehet kvalifikációkat szerezni, emellett pedig idén ősszel, egész pontosan októberben a florida Daytona Beach rendezik az egyéni világbajnokságot, melyen szeretne indulni Hoffmann Ibolya is.

"Ez nem egyszerű, mert azért többnyire saját magunk finanszírozzuk a versenyeinket, de alighanem ez lesz egyben a nyaralás is számomra, ha ki tudok jutni a világbajnokságra" – mondta végezetül a győri vívó.