A 81 kilogrammos Ungvári Attila kikapott a vigaszágon és hetedikként zárt szerdán a Dohában zajló olimpiai kvalifikációs cselgáncs-világbajnokságon.

A háromszoros Európa-bajnoki bronzérmes magyar erőnyerőként a 32 között kapcsolódott be a küzdelmekbe, ahol az üzbég Muszo Szobirovval csapott össze. A 25 éves ellenfél szerényebb éremkollekcióval rendelkezett, eddigi legjobb eredménye két bronz volt a World Tour-sorozatban, ugyanakkor intő jel volt a Győri AC versenyzője számára, hogy a különmérlegük 1–1-re állt. Érdekes, hogy mindkétszer Taskentben találkoztak, 2019-ben Szobirov, idén márciusban pedig Ungvári bizonyult jobbnak, aki utána meg is nyerte a Grand Slam-viadalt.

A harmadik csatában másfél perc elteltével az üzbég egy külső horogdobással földre vitte a 34 éves magyar dzsúdóst, és vazaarival vezetett. A vége előtt 43 másodperccel Ungvári – akinél az edzői székben szövetségi kapitány bátyja, az olimpiai ezüstérmes Miklós ült – hasonló akciót mutatott be riválisán, csakhogy az ő vazaariját törölték. Szobirov egyre fáradtabban mozgott, két intést is kapott, ezzel együtt már mindenki elkönyvelte a továbbjutását, amikor két másodperccel a vége előtt a magyar utoljára nekirontott, ő pedig a dzsudogijánál fogva lehúzta Ungvárit. Az eredményjelzőn nulla másodperc állt, a zsűri hosszasan tanácskozott, majd a bíró jelezte, hogy Szobirov megkapja a harmadik figyelmeztetését is, azaz leléptették, így mégis Ungvári jutott tovább.

A folytatásban Ungvári a 16 között a brit Lachlan Moorheaddel csapott össze, akit tavaly megvert a szófiai Eb-n, és aki mindössze egy Grand Slam-harmadik helynél tartott. A győriek versenyzője ezúttal is végig kézben tartotta a meccset, ugyanakkor értékelt akciót nem tudott bemutatni, a 22 éves rivális két intést kapott a négyperces mérkőzésidőben. Az aranypontig tartó hosszabbításból szűk három perc telt el, amikor a 34 esztendős magyar dzsúdós hanyatt vetődve átforgatta Moorheadet, és mivel ellenfele a vállára érkezett, vazaarit kapott.

Következett a belga Matthias Casse, aki harmadik lett a tokiói olimpián, szintén 2021-ben világbajnoki címet szerzett Budapesten, tavaly és 2019-ben második volt a vb-n, emellett Európa-bajnoknak is mondhatja magát.

Első összecsapásukon Ungvári remekül állta a sarat, igaz, indítani nem tudott. A belgán nem látszott, hogy az előző meccsén dominikai ellenfele belenyúlt a szemébe, amelyet akkor folyamatosan fájlalt. Ungvári bátyja, a szövetségi kapitány Miklós az edzői székből folyamatosan próbálta feltüzelni öccsét, hogy "tegyen rá egy lapáttal", mert már két intésnél tartott. Az aranypontig, azaz első értékelt akcióig tartó hosszabbításból alig 15 másodperc telt el, amikor a bíró harmadszor is figyelmeztette a magyar dzsúdóst, ez pedig már a leléptetését jelentette.

Az elvesztett negyeddöntő után a bronzéremig tartó vigaszágra került a magyar dzsúdós, ahol a kanadai Francois Gauthier-Drapeau várt rá. Korábbi egyetlen mérkőzésüket a tavalyi Pánamerikai bajnokságon bronzérmes ellenfél nyerte a 2021-es bakui Grand Slamen. A katari meccs négyperces alapideje után Ungvárinak két, a kanadainak egy intés állt a neve mellett, így jöhetett az aranypontig tartó ráadás. A 34 esztendős Ungvári ebben is frissebben mozgott, ám három és fél perc után riválisa alábújt, és átdobta őt, amire ippont kapott. Ungvári így hetedikként zárta a vb-t.