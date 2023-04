Az FTC immáron hosszú évek óta ül a magyar női labdarúgás trónján, ám az elmúlt idényben az ETO Győrött kétszer is – egyszer a bajnokságban, egyszer pedig a kupában – megfricskázta a fővárosi gárdát. Dörnyei Balázs együttese most is bravúrra készül, de a vezetőedzőnek azt is szem előtt kell tartania, hogy szerdán este csapata érdekelt lesz a Magyar Kupa döntőjében, jövő szombaton pedig a Puskás Akadémia otthonában szerepel. Egy hét alatt tehát három kemény csata vár a győri lányokra, akik eddig remekül teljesítettek a tavaszi szezonban, hiszen minden mérkőzésüket megnyerték, ráadásul 717 perce (!) nem kaptak gólt bajnoki találkozón. A bajnoki és a kupamenetelésük mellett a különböző válogatottakban is érdekeltek voltak, akik így tripla terhelés után jutottak el a számunkra nagyon fontos héthez.

A két Vágó, Attila és Fanni – apja és lánya – által dirigált Fradi eddig pontveszteség nélkül áll a bajnokságban, viszont óriási meglepetésre, a kupa elődöntőjében kiütötte őket a Puskás Akadémia. Az FTC erejét mutatja, hogy a bajnokságban eddig 128 gólt szerzett, míg a téli nemzetközi felkészülési mérkőzései során, a környező országok bajnokaira – szlovák, cseh, osztrák, román, szlovén, szerb - sorban vereséget mért, így elmondható, hogy Közép-Európa egyik legjobb csapata látogat szombaton a győri stadionba.

Ennek ellenére természetesen a győri lányok nem feltartott kezekkel lépnek pályára és a pontszerzés reményében gyakoroltak a héten. A csapat felkészülése nem zavartalan, hiszen a januárban a Bundesligából hazatért támadó, Kocsán Petra - aki a felkészülési mérkőzéseken ontotta a gólokat -, sérülése miatt még nem mutatkozhatott be a bajnokságban az ETO színeiben, ráadásul betegség és sérülés okán az együttes több meghatározó játékosának is ki kellett hagynia a heti foglalkozásokat. A győri szakmai és orvosi stábnak tehát alaposan taktikáznia kell a pályán és a pályán kívül is, ám az eddigi eredmények azt bizonyítják, hogy ezt most is remélhetően sikeresen megteszik.

„Nagyon fontos mérkőzések előtt állunk, amelyeken rengeteget jelentene nekünk, ha az ETO-tábor mögénk állna, ezért kérjük a győri szurkolók támogatását a helyszínen is! Ígérhetjük, hogy mi a pályán minden elkövetünk a sikerek érdekében, annál is inkább, mert tudjuk, idén fantasztikus hármas jubileumot ünnepelhet a klub. A 63-as, a 83-as és a 2013-as bajnokcsapatok tiszteletére, kiemelkedő eredményekkel szeretnénk megörvendeztetni a legendákat, a népes ETO-család tagjait! - nyilatkozta Süle Dóra, az ETO magyar válogatott játékosa.