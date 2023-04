A Bushido-Viadukt SE két versenyzője indult a mezőnyben. Rausch Dániel kumitében 2. helyen végzett, míg az egyesület edzője Balla Dániel a dobogó legfelső fokára állhatott.

A Shotokan Tigrisek SE nagyobb csapattal érkezett és rengeteg éremmel tért haza. A kisebbek szivacs kumitében és kiba dachi kumitében is megméretették magukat a formagyakorlat mellett. A nagyobbak már a WKF szabálykönyv alapján küzdöttek. 12 arany, 7 ezüst és 9 bronz érem mellett rengeteg 5. helyezést is begyűjtöttek. A legfiatalabb versenyző Bors Ádám volt, akik a 6-7 éves kategóriában egy arany- és egy bronzérmet szerzett. A felnőttek között Gáncs Krisztián, az egyesület vezetője két arany érme mellett Kocsis Árpád is szerzett egy ezüstérmet formagyakorlatból.