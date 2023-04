Ki kell emelni a magyar felnőtt válogatottat, amely hat ETO-játékossal – Kovács Laura, Süle Dóra, Öreg Cintia, Vida Boglárka, Németh Loretta, Siklér Kinga – a soraiban, a gyirmóti Alcufer-stadionban, kétszer is legyőzte Izrael válogatottját. Ráadásul az első mérkőzésen Süle bombagólt lőtt, míg a második találkozón Kovács Laura talált a kapuba, utóbbinak ez volt az első gólja a nemzeti együttesben. A magyar u19-es válogatott Portugáliában szerepelt Eb-selejtezőn, ahol a portugál és a francia csapattól ugyan vereséget szenvedett, ám Románia legyőzésével biztosította helyét az A-ligában. A fiataloknál két győri labdarúgó, Borók Dorina és Savanya Csilla is meghatározó szerepet töltött be.

Az ETO légiósai közül Herczeg Andrea a román válogatottban szerepelt (Szlovénia és Marokkó volt az ellenfél), Hanna Koziupa a fehérorosz csapatban, az orosz válogatott ellen lépett pályára, Tamila Khimych az ukrán válogatott tagjaként Észtországban játszott, míg a jamaicai válogatottban érdekelt Tiffany Cameron, Angliában szerepelt klubcsapatok ellen. Az említettek válogatottjai eredményesek voltak, így a győri futballisták pozitív élményekkel térhettek vissza klubjukhoz, és ami még ennél is fontosabb, egészségesen.

Dörnyei Balázs vezetőedző is alig várta már, hogy a teljes keretnek tartson foglalkozást, ami remekül sikerült, hiszen a szakadó esőben is láthatóan nagy kedvvel edzettek a lányok, akik szombaton, a Simple Liga 17. fordulójában, Diósgyőrben küzdenek majd az újabb pontokért.