Két arany-, négy ezüst- és két bronzérem a Győri Úszó SE eddigi “termése” két nap után a Kaposváron rendezett úszó országos bajnokságon.

A második nap legjobb eredményét Szabó Szebasztián szállította, 21,82 másodperces időeredményével az olimpiai bajnok Milák Kristóf előtt nyerte meg az 50 méteres férfi gyorsúszás fináléját. Bombasztikus úszása egyúttal az aktuális világranglista negyedik helyére katapultálta a győri sprintert.

Nagyszerűen szerepelt Sebestyén Dalma és Jakabos Zsuzsanna, ezüst- és bronzérmet szereztek 200 méteres női pillangóúszásban.

Ezüstérmet nyert továbbá a 4x100 méteres női vegyesváltó, Bíró Dominika, Sebestyén Dalma, Zámbó Virág Angyal, Lakó Dorina, Megyesi Vanda összeállításban.

Bronzérmet szerzett a 4x100 méteres férfi vegyesváltó Vonyik András, Herman Szabó Péter, Giczi Mátyás Zsolt, Szabó Szebasztián, Kennedy Valér Huba, Krstulovic Vladimir összeállításban.

Szabó Szebasztián: „Nagyon örülök ennek az időnek, meg is lepődtem rajta, mert az ob előtti utolsó héten nem edzettem, beteg voltam, elhagyott az erőm – alapvetően most úsztam először komolyabban több számban is A száz gyors után rettenetesen rosszul is lettem. Szóval ahhoz képest, hogy egy hét kiesett, ez egy komoly idő, és nagyon jó érzés, hogy ilyen hamar sikerült visszanyernem a sebességem.”

Petrov Árpád vezetőedző: “Nagyon büszke vagyok a fiatal csapatunkra, minden nehézség ellenére a második helyen állunk az éremtáblán, ami rendkívül komoly fegyvertény. Két nap után két olimpiai számban is sikerült országos bajnoki címet nyerni, ez külön öröm. Nem hiszem hogy a csapat kiengedne, a harmadik és negyedik napon is élmény lesz a győrieknek szorítani!”