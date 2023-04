A juniorválogatott Szilágyi Zoltán szövetségi edző vezetésével Győrben edzőtáborozik, ahova Kövér Luca kapott meghívást. A magyar csapat a felkészülés részeként Spanyolországba utazik, ahol a házigazdák ellen dupla mérkőzést játszik. A válogatott már a július 6. és 16. között, Romániában rendezendő Európa-bajnokságra készül. A magyar együttes a C csoportban szerepel majd, ahol az ellenfelek Norvégia, Franciaország, valamint Szerbia legjobbjai lesznek.

„A válogatottba való újbóli meghívó számomra több okból is extra motivációt jelent. Az egyik dolog az, hogy mivel eddig egyetlen világeseményen, a tavalyi ifjúsági világbajnokságon szerepeltem, ezért nagyon szeretnék még utánpótlás világversenyeken részt venni. A másik dolog az, hogy talán egy kicsit visszaigazolás a szövetségi kapitány részéről, hogy az eddigi összetartások során megfelelően, mindent beleadva dolgoztam. A válogatott edzőtáborokba való meghívó minden egyes alkalommal nagy megtiszteltetés és óriási öröm számomra. A spanyolországi edzőmeccsek nagyszerűen szolgálják felkészülésünket a nyári Európa-bajnokságra. Pár héttel ezelőtt is találkoztunk már a spanyol csapattal a Négy Nemzet Tornán, és velük játszottuk a legszorosabb mérkőzést. Egész meccs alatt nyitott, szinte emberfogásos védekezést alkalmaztak, aminek nagyon nehezen találtuk az ellenszerét. Arra is kiváló lesz ez a két mérkőzés, hogy a nyitott védekezést alkalmazó csapatok ellen jobban megtaláljuk a megoldást, mint a siófoki tornán. Remélem, az előző tornán szerzett tapasztalatokat felhasználva le tudjuk győzni a nagyon jó erőkből álló spanyol együttest” – nyilatkozta Kövér Luca.

A Bohus Bea által irányított ifjúsági nemzeti együttes Balatonbogláron készül, itt Granát Dorka, Kiss Diána, Rédecsi Polett, Szár Evelin, Vajda Luca, valamint Varga Dalma bizonyíthat. A győri akadémiáról Ruppert Bálint erőnléti edzőként, Borbély Tamara masszőrként segíti a szakmai stáb munkáját. A magyar alakulat a felkészülés részeként Dániába utazik, ahol két meccset játszik a házigazdákkal.

„Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a címeres mezt magamra ölthetem. Nagyon örültem neki, amikor behívtak, hiszen ez egy visszajelzés számomra, hogy jó úton haladok a céljaim elérése érdekében. Végre ki tudok szakadni a megszokott hétköznapokból, és új impulzusok érnek új edzőkkel, valamint csapattársakkal. Remélem, ez jó hatással lesz rám. Szeretném a legjobb tudásom szerint segíteni a csapatot a támadásban és a védekezésben egyaránt, és természetesen a pályán kívül is. Hatalmas élmeny lesz számomra” – mondta el várakozásait Granát Dorka.

Penszki Gergely serdülőválogatottjában összesen öt játékos képviseli a győri színeket: Hajdu Sára, Horváth Berta, Nagy Szofi, Takács Maja, valamint Szalai-Nagy Zita vesz részt Siófokon. Kun Attila, az Audi-ETO Akadémia szakmai igazgatója is tagja a szakmai stábnak.

„Leírhatatlan öröm és megtiszteltetés számomra, valamint büszkeséggel tölt el, hogy ismét meghívót kaptam az összetartásra. Izgatottan várom a hetet, mivel új közegbe kerülök. Szeretnék bizonyítani, és a legtöbbet kihozni magamból az edzéseken, valamint a szlovénok elleni két edzőmeccsen. A válogatott hét hatalmas motivációt ad a sima hétköznapokra, az itt szerzett tudásomat kamatoztatni tudom a későbbiekben is. Nehéz út vezetett idáig. Mindig száz százalékot szeretnék nyújtani, akár edzésről, akár meccsről van szó. Rengeteg alázattal és kitartással jár, de a munka meghozza a gyümölcsét” – mondta Horváth Berta.