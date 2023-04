Minden szinten érdekeltek az ETO FC Győr női labdarúgói a különböző válogatottakban.

A magyar a felnőtt női labdarúgó-válogatott április 3-11. között Gyirmóton edzőtáborozik, és az Alcufer stadionban kétszer is megmérkőzik majd Izrael legjobbjaival: április 7-én, 17.30 órakor (M4Sport TV), valamint április 11-én, 16 órakor. Margret Kratz szövetségi kapitány keretébe Kovács Laura, Németh Loretta, Süle Dóra, Öreg Cintia, Siklér Kinga és Vida Boglárka személyében, hat ETO-játékos kapott meghívást. A kapitány számított volna Nagy Fanni és Kocsán Petra játékára is, de ők most sérülés miatt sajnos nem léphetnek pályára címeres mezben.

Az ETO-ból egyébként meghívást kapott saját hazája felnőtt válogatottjába: Herczeg Andrea (román), Anna Koziupa (fehérorosz), Tamila Khimych (ukrán) és Tiffany Cameron (jamaicai) is, így az ETO-nál erősen foghíjas csapatnak tarthat foglalkozásokat Dörnyei Balázs vezetőedző és stábja.

A magyar u19-es válogatott április 4-11. között Portugáliában szerepel EB-selejtezőn, ahol a hazai együttes mellett Franciaország és Románia csapata ellen játszik, az A-ligás csoportból a győztes bejut az Európa-bajnokság döntőjébe, míg az utolsó kiesik a B-ligába. Az együttes két meghatározó játékosa, a győri Borók Dorina és Savanya Csilla.

Az u17-es válogatott tagjai éppen ma utaztak haza Portugáliából, ahol szintén EB-selejtezőn szerepeltek. Az együttes, amelynek tagja volt az ETO középpályása, Kern Fanni is – Petrovics Petra betegsége miatt maradt le a tornáról -, vereséget szenvedett a portugál és a német csapattól, viszont Észak-Macedóniát fölkényesen legyőzte, így biztosította helyét az A-ligában.

Végezetül, az április 3-5. között Lipóton edzőtáborozó u16-os lány válogatottban is lesz győri labdarúgó Ézsely Lilien személyében.