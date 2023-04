A döntőben az első hely sorsa végül egy győri és egy veszprémi csapat között dőlt el, ahol az előbbi győzedelmeskedett, így Árki Kristóf és Kacz Szilárd hazavihették a legnagyobb serleget.

A Téti Darts Club (TDC) egy fiatal egyesület, melynek tagjait a darts iránti érdeklődés hozta össze. A téti önkormányzat segítségével a város kultúrházában klubhelyiséget is sikerült kialakítani, ahol biztosítva van az edzési lehetőség. Egész évben van mód a versenyzésre is, hiszen a klub 2023-ban egy 12 fordulós egyéni versenyt is bonyolít amatőrök számára, havi egy fordulóval. A sorozatnak nagy döntő vet majd véget decemberben.

A téti verseny legjobbjai.

A TDC célja, hogy lehetőséget biztosítson a játékra nemcsak Tét város, hanem a környék darts rajongóinak és azoknak akik szeretnék kipróbálni a versenyzést. Hosszú távú terveik között szerepel az is, hogy a helyi gyerekekkel is megismertessék, megszerettessék ezt a sportot, ami nemcsak a koncentrációt fejleszti hanem a matematikai képességeket is.

A klub vezetősége szívesen látja és segíti az érdeklődőket - közölte a téti egyesület.