Gyakorta teszik fel a kérdést, hogy megszerezni vagy éppen megvédeni nehezebb a magyar bajnoki címet? A válasz sem mindig egyszerű, így volt ezzel Anduskáné Cseh Anikó Katalin, az Ipartechnika SE elnöke is.

- Az idei bajnokságban kilenc felnőtt csapat szerepelt a női Szuper ligában, és a címvédés sokkal nehezebb volt – mondja Anduskáné. - Idén jobban előjöttek a nehézségeink, hiszen az egész bajnokságot hét felnőtt játékossal játszottuk végig, akiket két ifjúsági játékos egészített ki. Mindemellett voltak betegségek, sérülések is, de a jó oldalt tekintve, voltak visszatérőink is. Tóth-Móricz Kata, mint új igazolás öt év után játszott újra és Domján Tímea is távol volt egy évig szülés miatt. Sajnos az energiaválság minket is érintett, bár Győrben az edzési lehetőségünk végig biztosított volt, de a más városokban élő tekézőink ott edzettek, ahol éppen tudtak. Új helyzetet teremtett az is, hogy tavaly október közepén befejeződött az őszi idény, amelyet február végén tudtunk folytatni. Szerencsénkre a nemzetközi kötelezettségeink miatt ez idő alatt sem tétlenkedtünk, e mellett külön edzésekkel és edzőmérkőzésekkel készültünk a bajnokság folytatására.

- Az edzéseket tavaly szeptember óta Nagy László, egykori válogatott játékos irányítja, aki hetente találkozott a lányokkal és látta el őket instrukciókkal.

- A három felnőtt válogatott, Sass Edit, Tóth Katalin és Horváth Sarolta mellett minden mérkőzésen volt még valaki, aki kiemelkedő eredményt tudott produkálni, így nyugodtan elmondhatjuk, hogy mindenki jelentősen kivette részét abból a munkából, amely az újabb bajnoki címet eredményezte. Hozzá kell még tennem, hogy szurkolóink bíztatása is elengedhetetlen volt főleg a hazai mérkőzéseinken, ez sokszor átsegítette a lányokat a holt ponton.

- Ha már a válogatott játékosokat említette, akik várhatóan utaznak is a májusi világbajnokságra, mellettük Szabó Boglárka és Boda Lili az utánpótlás keret tagja.

- Számunkra természetes, hogy folyamatosan foglalkozni kell az utánpótláskorú játékosokkal, hiszen nagyon sok sportág és más tényező vonja el a játékosokat a tekétől, de a támogatóinknak köszönhetően mind a pálya, mind pedig a személyi feltételek adottak a színvonalas utánpótlás neveléshez.

- Itt az újabb lehetőség a nemzetközi kupákban való megmérettetésre, amely nem kevés kiadással is jár. Megvannak hozzá a feltételek?

- A hazai versenyrendszerekben, mind a csapat, mind pedig az egyéni bajnokságokban való részvétel anyagi fedezete a szponzorok jóvoltából biztosított, de a nemzetközi szereplés már jelentős többlet költséget igényel, amelyet pályázati pénzekből és újabb támogatók megnyerésével szeretnénk minél hamarabb biztosítani.