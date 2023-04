Istenáldotta tehetségként könyvelték el a sportágában, már fiatal korában világ-, illetve Európa-bajnok lett és sokan benne látták a következő magyar olimpiai bajnokot is.Takács Tamara Győrből a Vasasba igazolt és négy évvel ezelőtt hatalmas gellert kapott a pályafutása: négy évre eltiltották a sportolástól.

„A doppinggyanú fájó volt, hiszen a táplálékkiegészítőmbe keverték bele a doppingszert, nem tudtam róla, de elfogadtam a döntést és viselem a következményeket” – nyilatkozta korábban.

Az sem hozott számára enyhítést, hogy a gyanú szerint sztanozololt mutattak ki a szervezetében, amivel izomtömeg-növelést lehet elérni, csakhogy nála bizonyítottan nem történt növekedés. Előtte ősszel vettek tőle mintákat, semmiféle izomnövekedés nem volt nála. Hiába mutatta ki a poligráfos hazugságvizsgálat is, hogy Takács igazat mond, a döntés négyéves eltiltás lett.

Már túl van a történteken, a büntetés ideje alatt férjhez ment és gyermeke született. A kis Benett lassan hároméves lesz és olykor feltűnik a mama edzésein. Nemhiába, egy kajakoscsemetének szoknia kell a környezetet.

Közben visszaigazolt a nevelőegyesületébe és a győri Graboplast VSE versenyzőjeként igyekszik rátalálni régi önmagára és persze új álmokat is szövöget.

„Egyedül azért kemény volt edzeni, örülök, hogy ismét csapatban készülhetek – kezdi a 26 éves Takács Tamara. – A klubomtól minden támogatást megkapok a sikeres szerepléshez, nem olyan régen a csapatunkkal Sevillában edzőtáboroztunk. Nagyon jól sikerült, remekül illeszkedett a felkészülésünkbe. Bár az első héten nagy volt a szél, de aztán kellemesre fordult az idő.”

A nehezebb időszakokban sokat segítette a családja, a férje, Gál Bence, illetve korábbi edzője, Simon Miklós.

„Nagy energiákat mozgósítva készülök Németh Balázs edző csoportjában, a mester szakmailag és emberileg sokat tud hozzátenni a felkészüléshez – folytatja Takács Tamara. – Azt még nem tudom lemérni, hogy milyen formában vagyok, mert csak fiúkkal edzek. Május közepén lesz az első válogató, előtte pedig egy tájékoztató verseny, ezeken már jobban látszik, hogy mire lehetek képes ebben az évben. Idén lesz világbajnokság, amire jó lenne kijutni, de a távolabbi cél a jövő évi párizsi olimpiai részvétel. Nincs róla tudomásom, hogy ilyen négyéves kihagyás után bárki olimpikonként tudott volna visszatérni, arról pedig pláne nem, hogy érmet is, esetleg aranyat szerzett volna ötkarikás játékokon. Márpedig nekem ez a célom. Bízom benne, hogy tagja leszek a francia fővárosban ötszázon induló négyesnek. Az álmaimban egyre gyakrabban jelenik meg a párizsi olimpia, csodálatos lenne, ha utazhatnék.”

Takács Tamara pályafutása már volt a csúcs közelében, most azért dolgozik, hogy a hosszú szünet után – immár családanyaként – megvalósítsa az álmát. Egy világbajnoki vagy olimpiai éremnek már a kis Benett is biztosan nagyon tudna örülni.