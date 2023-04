„Valóban így volt. Szurkolóink a vereség ellenére is fergeteges ünneplésben részesítették a csapatot akkor is és most is. Látva, hogy ez a siker mit jelent szurkolóinknak, nagyon felgyorsította azt a folyamatot, hogy ne bánkódjunk, hanem örüljünk az ezüstéremnek.”

A mostani négyes döntőről így vélekedett az SKC csapatkapitánya: „Szerintem a Szolnok elleni elődöntőben az egész évad legjobb játékát nyújtottuk, bejutottunk a fináléba, és bár az nem sikerült a legjobban, csak azt tudom mondani, amit a televíziónak mondtam: nem szabad az eredményjelzőre nézni, azt kell látni, milyen érem lóg a nyakunkban. Úgy érzem, büszkék lehetünk magunkra.”