A bajnoki cím szempontjából ennek azért van jelentősége, mert a győriek a vesztett pontokat tekintve immár kettővel jobban állnak a fővárosiaknál, és az egymás elleni eredmények is nekik kedveznek. Az ETO-ra még négy, az FTC-re hat bajnoki mérkőzés vár a szezon hátralévő részében.

Ambros Martín: – Amit most láttunk a csapattól, ez az a küzdés volt, amire a szezon hátralévő részében szükségünk lesz. Élet-halál kérdésként is fel lehetett fogni ezt a mérkőzést, talán extra nyomás is volt emiatt rajtunk, de ez pozitívan csapódott le a csapaton. Sandra Toftra nehéz jelzőket találni. Ezt a lendületet kell továbbvinni a szezon hátralévő részére. Az, hogy az elmúlt egy hónapban nem nagyon volt komoly meccsünk, egyrészt felfogható hátránynak, de így legalább ezt az időt jól tudtuk felhasználni, sokat léptünk előre.

Sandra Toft: – A győzelemre összpontosítottunk, tudtuk, hogy nincs más esély, nyerni kellett. Valóban jól ment a védés, de fantasztikus volt a védelem is előttem, továbbá ilyen közönség előtt könnyű is volt jól védeni. Nagyon sokat készültünk a Fradira, a fegyelmezettségünk sokat segített. Nagyot léptünk a bajnoki cím felé, de még nem értünk az út végére.

Ana Gros: – Nagyon boldog vagyok, hogy így ment a játék az egész csapatnak, mindenki fantasztikusan játszott, büszke vagyok a lányokra. Abban, hogy ennyi gólt dobtam, benne voltak a társak, ők hoztak ilyen helyzetbe, de én én is próbáltam nekik segíteni. Ez a siker a közös munka eredménye. Ezen a védekezésen egész hónapban sokat dolgoztunk, a szezon első felében nem mindig működött úgy a védelem, ahogy szerettük volna, de most hatalmasat léptünk előre, látjuk a jó irányt, ezen kell tovább haladni. Már nagyon vártunk egy ilyen hőfokú meccset, kiéleztük erre magunkat, készen álltunk a rangadóra, a közönségünk is fantasztikus volt. Nem gondolok előre, vannak még meccseink, azokat is meg kell nyerni, hogy biztos legyen az aranyérem.