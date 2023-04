- A megegyezés már hamarabb megtörtént, de közbejöttek olyan dolgok, amelyek egy kicsit kitolták az aláírás idejét - mondta Szemerey Zsófi a klub honlapján. - Számomra nem volt ez nehéz döntés, hiszen otthon érzem magam Mosonmagyaróváron, az MKC-ban teljesedett ki a pályafutásom. Több csapat keresett a magyar bajnokságból, voltak külföldi érdeklődések is, ezért sok szempontból megfontoltam a lehetőségeket. A döntő érvek azonban a maradás mellett szóltak, hiszen az itteni kiváló szakmai munka biztosítja a további fejlődésemet és a csapattársaim, a lányok is bíznak bennem. Nagyon fontos a szurkolók szeretete, támogatása is, így a következő szezonban vagy szezonokban is az MKC kapusaként várom a kihívásokat.

- Zsófi szerződéshosszabbítása szakmai szempontból azt igazolja, hogy a klub hosszú távon is szeretné fenntartani a minőséget, a teljesítményt - folytatta Gyurka János, a Motherson Mosonmagyaróvár vezetőedzője. - A sportban ismerjük azt a mondást, hogy könnyű megszerezni a győzelmeket, a pontokat, viszont nehéz megtartani az eredményeket. Ez most Magyarországon különösen igaz a játékosok esetében, különösen az igazi hiányposztnak számító kapusoknál. Örömteli tehát, hogy a jövő évi keretünk a terveink szerint vált véglegessé, olyan játékosokkal, akiknek a személyes fejlődése összhangban van azokkal a célokkal, amelyekért dolgozunk. A csapatunk így tud fejlődni, így lesz még eredményesebb, ezzel tudja a legjobban kiszolgálni a szurkolókat.

- A szerződéshosszabbítás tulajdonképpen majdnem ugyanolyan feladat, mintha egy új játékost igazolni, sok egyeztetést igényel a sportoló és klub részéről - zárta le a nyilatkozatokat Guntram Thurnher, az MKC elnöke. - A tárgyalások során végig arra törekedtünk, hogy Szemerey Zsófi nálunk maradjon, ezért nagyon örülünk, hogy végül sikerült a megállapodás. Biztató, hogy kevés változás lesz a következő évi játékoskeretünkben, együtt maradtak az alapjátékosok. Így egy igazán versenyképes, erős gárdával tudunk majd harcolni a következő évi céljainkért, ami nem lehet más, mint a lehető legjobb helyezés a magyar bajnokságból kimagasló BL csapatok, a Győr és a Ferencváros mögött. A jelenlegi gazdasági helyzetben nem könnyű biztos anyagi hátteret biztosítani, de a város és a támogatóink segítségével reális, hogy tudjuk tartani az ehhez szükséges költségvetést.