Szeged–UNI Győr-GYVSE 7–9 (2–3, 3–3, 2–1, 0–2)

Szeged, ob I-es női mérkőzés, rájátszás. V.: Fodor, Petik.

Szeged: Gyöngyösi – Szabó K., Lendvai 3, Pap, Tátrai 1, Ráski 1, Szabó J. 1, Kenéz, Botka, Bocskay, Pádár 1, Torma, Héri. Edző: Varga Tamás.

GYVSE: Torma – Rádli 1, Finta, Gálicz, Vaszari, Török D. 1, Németh V., Huszti V., Huszti D. 3, Kiss A., Szedlák 3, Dróth, Kurucz 1, Horváth A. Edző: Vogel Zsolt.

Az egyik hét pontjáig tartó párharc állása: 6–3 az UNI Győr javára.

A rájátszás első meccsén a hazaiak szereztek vezetést, de aztán fordítottak a vendégek, az első negyed végén is ők voltak előnyben. A második szakaszban már három góllal is vezettek Vogel Zsolt tanítványai (3–6), de innen is visszakapaszkodtak a szegediek, akik a zárófelvonás előtt kiegyenlítettek (7–7). Az utolsó nyolc percben hosszú percekig nem esett gól, majdnem öt perc telt el, mikor Szedlák ötméteresével ismét a vendégek vezettek, a győzelmet pedig másfél perccel a vége előtt Kurucz akciógólja döntötte el.

Folytatás április 6-án, 12 órakor Győrben, az újabb sikerrel megnyerné a párharcot a győri csapat.

Vogel Zsolt: – Harcos, sok hibával tarkított meccs volt, de a lényeg, hogy a végén mi győztünk, így lépéselőnybe kerültünk. Benne volt, hogy fordított eredmény születik, de szerencsére a hullámzásból mi jöttünk ki jobban.