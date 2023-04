A csapat csapat 241.294 ponttal a 10. lett, ez pedig azt jelenti, hogy az októberi, Antwerpenben megrendezendő világbajnokságon is szurkolhatunk a fiúknak. Egyéni összetettben Mészáros Krisztofer és Molnár Botond lesz ott a fináléban, miután előbbi 81.699, utóbbi pedig 80.064 ponttal kvalifikálta magát. Két szerdöntősünk is lesz a kontinensbajnokságon, Balázs Krisztián (13.866) negyedikként, Mészáros Krisztofer (13.700) pedig hetedikként jutott a legjobb nyolc közé. Amit kitűztünk célul, azt megcsináltuk – mondta Kovács István szövetségi kapitány. „Ez komoly siker, hogy a csapat mehet az olimpiai kvalifikációs világbajnokságra. Kevesen voltunk, a srácoknak külön kihívás volt az, hogy a két sérült emberünk, Kardos Botond és Tomcsányi Benedek nélkül kellett a felkészülést is végigcsinálni, azon leszünk, hogy a lehető legjobb csapatot rakjuk össze a vb-re.” – mondta a szakember. A Magyar Torna Szövetség (MATSZ) főtitkára szerint a srácok hozták a kötelezőt.

„Összességében lehetett volna jobb is, úgy gondolom, ez a kvalifikáció komoly szakmai siker. Rendhagyó csapattal utaztunk ki, de megcsinálták. Újoncot is avattunk, hiszen Molnár Botondnak ez volt az első felnőtt világversenye” – nyilatkozta a főtitkár.

Vecsernyés Dávid egyéni indulóként nyújtón a 10. helyen zárt, miután gyakorlatára 13.500 pontot kapott.

Mészáros Krisztofer: "Nagyon boldog vagyok, hogy a csapattal így a hiányzókkal is sikerült elérni a 10. helyet, nagyon jól versenyeztünk, egy-két apró hiba azért volt, de mindenki magabiztos volt. Kiemelném Molnár Botit, aki minden gyakiját megcsinálta, és nem nyomta össze az a teher, hogy most került fel a felnőttbe, de mindenkire büszke vagyok. Nagyon örülünk, mert ezt Tomcsányi Beniért és Kardos Botiért is csináltuk, mert ők ugye lesérültek, és nem lehettek itt velünk, és azt akartuk, hogy mindenképpen ott lehessünk a vb-n. Reméljük, már ők is velünk lesznek akkor. A nyújtódöntőmnek nagyon örülök, talajon sajnos nem jött össze a finálé, kicsit pontatlan volt a gyakorlat és a harmadik ugrásomból kiléptem. Lólengésen furcsa helyzet volt, magabiztos, jó gyakorlatot csináltam, de utána odajött az egyik spanyol bíró, hogy szerinte nem lehetett elfogadni az olló-kézállásomat, mert elrugaszkodtam a bőrről. Mi ezt nem fogadtuk el, de nem lehetett mit csinálni, így másfél ponttal kevesebbet kaptam. A gyűrűvel és ugrással is elégedett vagyok, a végére kicsit elfáradtam, de a korlát is jól ment. Úgy vagyok vele, hogy jól van ez így, nem kell mindent megmutatni a selejtezőben, és ha jól kijön minden az egyéni összetett döntőben, akkor bármi is lehet. Balázs Krisztián: Nagyon örülök, hogy a csapat kijutott az olimpiai kvalifikációs vb-re, ebben bíztunk, annak ellenére, hogy két fő ember hiányzik a csapatból. A saját teljesítményemmel pedig elégedett vagyok, csak egy rontásom volt, mondom mindezt annak a tükrében, hogy rengeteg gondom volt az év elején, covidos voltam, váll- és egyéb problémáim is voltak. Boldog vagyok, hogy ide el tudtam jutni, és egy Európa-bajnokságon nyújtódöntőbe tudtam kerülni. Ez a selejtezős gyaki nagyon jól sikerült, a fináléban is az a célom, hogy egy jól megcsinált gyakorlatom legyen.

Molnár Botond: Egyelőre még fel se fogom, hogy milyen jól ment minden csapat és egyéni szinten is. Csak élvezni próbáltam ezt a mai napot, életem első felnőtt Európa-bajnokságát, és próbáltam kihozni magamból a maximumot, és szerintem ez sikerült. Nagyon boldog vagyok, hogy ott vagyunk a világbajnokságon csapattal, és hogy egyéni összetett döntős lettem. A hangulat egy kicsit más volt, mint augusztusban, amikor a junior Európa-bajnokságon összetettben aranyérmes lettem, hatalmas szurkolás volt itt, főleg a törököknek, de próbáltam mindent kizárni. Nagyon szoros volt ez a selejtező, de azért már a kiutazásom előtt is reménykedtem abban, hogy ott leszek a legjobb 24-ben. A célom az, hogy csütörtökön a fináléban is kihozzam magamból a legjobbat, és élvezzem ezt az egészet."

A magyarok pontjai az egyes szereken:

Gyűrű

Mészáros Krisztofer 13.333 pont

Molnár Botond 13.066

Kiss Balázs 13.266

Balázs Krisztián 13.200

Talaj

Molnár Botond 13.766

Mészáros Krisztofer 13.733

Balázs Krisztián 12.566

Bátori Szabolcs 11.766

Lólengés

Mészáros Krisztofer 12.900

Balázs Krisztián 12.633

Molnár Botond 12.566

Kiss Balázs 11.333

Ugrás

Molnár Botond 14.300

Mészáros Krisztofer 14.200

Bátori Szabolcs 13.600

Balázs Krisztián 13.033

Korlát

Mészáros Krisztofer 13.833

Molnár Botond 13.466

Balázs Krisztián 13.200

Kiss Balázs 12.533

Nyújtó

Balázs Krisztián 13.866

Mészáros Krisztofer 13.700

Vecsernyés Dávid 13.500

Kiss Balázs 13.166

Molnár Botond 12.900