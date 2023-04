A versenyengedéllyel nem rendelkező középiskolás kosarasok Diákolimpia országos döntőjét rendezték meg az elmúlt hétvégén. A dobogó tetejére ezúttal pannonhalmi csapat is állhatott.

A B kategóriás kosárlabda nagyon népszerű országszerte, összesen 150 csapat nevezett be idén erre a versenyre a középiskolások között, érdekesség, hogy több mint kétszer annyi fiú-, mint lánycsapat, és kiemelkedő számú nevezés érkezett Veszprém vármegyéből. Az országos döntő összesen majdnem 450 fő (20 fiú- és 16 lánycsapat) részvételével Kecskeméten zajlott, amelyet a Magyar Diáksport Szövetség megbízásából a Bács-Kiskun Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület rendezett. Fontos kiemelni Bács-Kiskun vármegyét, ahonnan egyedüliként a fiúk és lányok között is 2-2 iskola jutott be a csúcseseményre. Emellett vannak kiemelkedő iskolák is, akik mindkét nemben képviseltették magukat: a Diósgyőri Gimnázium (Miskolc), a Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Könyvtár (Budapest), a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája, valamint a Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium. A kecskeméti kosárlabda utánpótlás centrumában, a Mercedes Kosárlabda Akadémián pénteken dr. Szeberényi Gyula Tamás országgyűlési képviselő és dr. Erdős Dániel, az MDSZ ügyvezető igazgatója nyitották meg az eseményt. A fiúknál óriási csatában dőlt el az aranyérem sorsa, a döntő vége előtt 0,7 másodperccel még a Nikola Tesla vezetett, a pannonhalmiak utolsó sikeres dobása fordította meg a mérkőzést, és így a Bencés Gimnázium megvédte bajnoki címét. A lányoknál a tavalyi első 5 helyezett közül 4 ismét ott volt az elődöntőkben, és a Nikola Tesla már az elődöntőben visszavágott a tavalyi döntős vereségért a szekszárdiaknak, majd meg sem állt a dobogó legfelső fokáig. A budapesti gimnázium így egy arany- és egy ezüstéremmel térhetett haza.

Fiúk:

I. Pannonhalmi Bencés Gimnázium és Szakkollégium II. Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Könyvtár, Budapest III. Szombathelyi Kanizsai Dorottya Gimnázium

All star csapat tagjai:

Kocsis Botond, Szombathelyi Kanizsai Dorottya Gimnázium

Görömbey András, Budapesti Eötvös József Gimnázium

Boldvai Koppány, Pannonhalmi Bencés Gimnázium és Szakkollégium

Kocka Uros, Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Könyvtár, Budapest

Kovács András, Pannonhalma Bencés Gimnázium és Szakkollégium

Legtöbb pontot dobó játékos: Kocsis Botond, Szombathely Kanizsai Dorottya Gimnázium