Április 3. és 11. között Gyirmóton edzőtáborozik a Margret Kratz által irányított magyar női A-válogatott. Az összetartás alatt válogatottunk kétszer is megmérkőzik Izrael együttesével.

Az első mérkőzést április 7-én, 17.30-tól játsszák a csapatok, a találkozót az M4 Sport élőben közvetíti. A második felkészülési meccs április 11-én, 16.00-kor lesz. Jegyeket a meccsjegy.mlsz.hu oldalon lehet majd vásárolni.

– Jó lehetőség számunkra, hogy Izrael ellen készülünk most, áprilisban. Később júliusra is tervezünk még két felkészülési találkozókat. Nem hiszem, hogy könnyű dolgunk lesz Izrael ellen, óvatosnak kell lennünk, ugyanakkor ez az edzőtábor jó lehetőséget biztosít a kísérletezésre. Továbbra is szeretnék minél több lánynak játéklehetőséget adni és kipróbálni a kerettagokat különböző posztokon. Megadom mindenkinek az esélyt és meglátjuk, hogy élnek vele a játékosok – mondta az mlsz.hu-nak Margret Kratz szövetségi kapitány.

A magyar válogatott kerete:

Kapusok:

Bíró Barbara (FTC-Telekom)

Schildkraut Fruzsina (Haladás-Viktória FC)

Szőcs Réka (Budaörs SC)

Védők:

Bokor Adrienn (Puskás Akadémia FC)

Fördős Beatrix (FC Internazionale Milano)

Kovács Laura (ETO FC Győr)

Németh Hanna (SV Werden Bremen)

Öreg Cintia (ETO FC Győr)

Palakovics Laura (Puskás Akadémia FC)

Turányi Lilla (FC Bayer 04 Leverkusen)

Vida Boglárka (ETO FC Győr)

Középpályások:

Czellér Dorottya (FTC-Telekom)

Csányi Diána (FTC-Telekom)

Fenyvesi Evelin (FTC-Telekom)

Nagy Virág (U.S. Sassuolo)

Németh Loretta (ETO FC Győr)

Papp Luca (FTC-Telekom)

Süle Dóra (ETO FC Győr)

Szabó Viktória (FTC-Telekom)

Zeller Dóra (BK Häcken)

Támadók:

Kaján Zsanett (AFC Fiorentina)

Pápai Emőke (Grasshopper Club Zürich)

Szakonyi Emese (Astra-Activtek HFC Üllő)

Zágor Bernadett (MTK Budapest)