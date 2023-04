UNI Győr-GYVSE–Szeged 6–11 (3–2, 0–3, 1–4, 2–2)

Győr, ob I-es női mérkőzés. V.: Ercse, Tordai.

GYVSE: Torma – Rádli, Finta, Gálicz, Vaszari 1, Török D. 1, Németh V. 1, Huszti V., Huszti D., Kiss A., Szedlák 2, Dróth, Kurucz 1, Horváth A. Edző: Vogel Zsolt.

Szeged: Gyöngyösi – Szabó K., Lendvai 4, Pap 3, Tátrai, Ráski 1, Kenéz 1, Botka, Bocskay, Pádár 1, Szabó J. 1. Edző: Varga Tamás.

Hamar vezetést szereztünk, de ezt gyorsan kiegyenlítette a Szeged. A folytatásban is mi kerültünk lépéselőnybe, de volt válaszuk erre a vendégeknek. A negyed hajrájában Szedlák Mónika második góljával ismét mi vezettünk. Amilyen gólgazdag volt az első nyolc perc, annyira kevés találat esett a másodikban. Mindkét oldalon voltak ziccerek, a holtpontról a szegediek mozdultak el először, a szakasz 6. percében a meccs során már harmadszor egyenlítettek, sőt, nem sokkal később a vezetést is átvették, a félidő vége előtt 7 másodperccel ráadásul meg is duplázták a különbséget (3–5).

A harmadik negyedben zsinórban a negyedik góljukat lőtte a Szeged, Vaszari Julianna hosszú gólcsendet zárt le nálunk, de feljebb kapaszkodni nem tudtunk a folytatásban, mert míg mi kihagytuk a ziccereket, ellenfelünk a védelmi megingásainkat rendre kihasználta, és a játékrész végén már öt gól volt a hátrányunk (4–9). Innentől kezdve már nem volt visszaút, a Szeged biztosan nyert, így a párharca a 3. meccsen dől el, melyet Szegeden játszanak.

Az egyik csapat hét pontjáig tartó párharc állása: 6–6.

Vogel Zsolt: – Úgy kezdtünk, mint Szegeden, a második negyedben kicsit elizgultuk a lehetőségeket. Utána a nagy akarásnak nyögés lett a vége. Megérdemelt a Szeged győzelme. Van még azonban lehetőség javítani.

Varga Tamás: – Csalóka ez az eredmény, a győri ennél jobb csapat. Sokat készültünk erre a meccsre, ez látszott is a játékon, a megbeszélt taktikát jól véghez tudtuk vinni, ehhez nagy akarás társult. Örülünk a győzelemnek, de nincs még lefutva a párharc.

Vaszari Julianna: – Jól kezdtünk, csak mikor jöttek a hibák, kicsit káosz lett a csapaton belül. A következő meccsen minden beleadunk, hogy győzelemmel jöjjünk el Szegedről.

Pap Mirtill: – Büszke vagyok a csapatra, most minden összeállt, aminek össze kellett. Nagyon jól felkészültünk a győriekből. Ugyanígy készülünk az utolsó párharcra is.