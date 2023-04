A H-Moto Team pilótája, Kovács Bálint teljesítette a harmadik Le Mans-i 24 órás vb-futamát, ezúttal a szlovák Maco Racing Team versenyzőjeként. A 21 éves motoros és csapata számára vélhetően örökre emlékezetes marad az EWC idei első viadala, ugyanis minden előfordult velük, ami egy 24 órás futam alatt előfordulhat egy csapattal: ragyogó rajt, fantasztikus tempó, előzések, technikai hibák, bukások, sérülések és végül a nagyon várt kockás zászló.

Harmadik vb-futamára készült a legendás Le Mans-i aszfaltcsíkon Kovács Bálint, aki az idei Endurance-világbajnokságon a Maco Racing Team állandó versenyzőjeként az EWC valamennyi európai futamán rajthoz áll a Superbike kategóriában. Bálint több teszttel a háta mögött érkezett meg Franciaországba, ahol Enzo Boulom és Anthony West csapattársaként egész héten megszenvedett a technikával és a változó időjárással.

A csapat elrontotta az időmérőt – vagy inkább a Yamaha okozott csalódást –, így a 24. helyről vágtak neki a viadalnak. Bálint elmondása szerint a versenyen a csapat ragyogóan szerepelt egészen hajnalig, ugyanis már a 9. helyen motoroztak, már-már elkezdtek nagyot álmodni, amikor beütött a krach. A Yamahán csak az nem ment tönkre, ami nem volt rajta, buktak a pilóták – Enzo Boulom a lapockáját is eltörte –, tört a motor. Noha a szerelők a verseny második felében szinte többet szerelték a Yamahát, mint amennyit pályán volt, a csapat végül bejött a 13. helyre, azaz még így is 8 vb-ponttal kezdte meg a szezont.

Nagy volt a csapatban a boldogság a célba érkezést követően. Fotós: Izsó Krisztián

„Ez volt a harmadik Le Mans-i világbajnoki futamom, és ismét bebizonyosodott, hogy ez a verseny sosem adja könnyen magát. Az volt az érzésünk, hogy a Yamaha ezúttal mindent megtesz annak érdekében, hogy előbb elmenjünk aludni, de mi nem hagytuk magunkat, és valahogy elszenvedtünk a célig. Mondjuk már sejtettük, hogy nem lesz egyszerű, hiszen egész héten csak szenvedtünk, de bíztunk abban, hogy amilyen gyenge volt a főpróba, olyan jó lesz az előadás. Hajnali kettőig ment is minden, mint a karikacsapás, hiszen már kilencedikek voltunk, jó volt a tempónk, a legjobb ütemben cseréltünk kereket, amikor beütött a krach, és előjött a tipikus Yamaha-hiba, elengedte magát az olajszűrő. Pont én köröztem, és a következő kigyorsításnál kiadta az olajat magából, mögöttem négyen is buktak emiatt, míg én nagy nehezen megtartottam magam. Nagy nehezen visszavittük a motort a depóba, és amikor Enzo kiment vele, egész jól működött, hamar a top húszban találtuk magunkat. Ám innen elindultunk egy lejtőn, Enzo hatalmasat bukott, miután elszállt az elektronika, eltört a lapockája, így Anthonyval ketten fejeztük be a versenyt. Előbb negyvenegy, majd ötvennyolc kört tettem meg, amikor a vége előtt elkezdett szétesni a váltó, és így kellett az utolsó kört is megtennem. Fantasztikus volt meglátni a kockás zászlót, azt hiszem, nagyon megdolgoztunk a szereplésünkért kapott nyolc vb-pontért” – összegezte a Le Mans-i tapasztalatokat a győri Széchenyi István Egyetem hallgatója, Kovács Bálint, aki a viadal alatt összesen 229 kört teljesített.

A H-Moto Team tulajdonosa nagyon büszke a versenyzőjére, mint elárulta, igencsak felemelő érzés volt, amikor látta versenyzőjét átgurulni a célvonalon.

Kovács Bálint (balra) Kelemen Krisztián tulajdonossal. Fotós: Izsó Krisztián

„Legyőztük! Újra! Teljesen új kihívásoknak kellett megfelelni az idei futamon. Extrém időjárás jellemezte az időmérő edzéseket és magát a versenyt is. Elég szerintem annyi, hogy hajnalban 0 fok és sűrű köd is nehezítette a versenyzők koncentrációját. Sokszor szakították meg a futamot, ami tovább nehezítette az optimális feltételeket, hiszen a gumik kihűlése nagyban rontott a tapadáson. Enzo sajnálatos esését a motor is megsínylette. A szerelők versenyre alkalmas állapotba hozták, de kérdéses volt, hogy kibírja-e a futam végéig. Így a gyors matek után már csak a célba érkezésre fókuszáltunk. Bálint fantasztikus ünneplés közepette hozta célba a motort. Felemelő érzés látni és tudni, hogy ebben a közegben is hősöknek kijáró tisztelettel viszonyulnak a rajongók egy magyar pilótához. Köszönöm mindenki segítségét, aki hozzájárult ahhoz, hogy Bálint hazánk hírnevét öregbíthesse! Egy lépésre kerültünk egy gyári csapathoz…” – fogalmazott Kelemen Krisztián.