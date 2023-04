Cziczás László, a győriek vezetőedzője így várja a párharc második mérkőzését: „Nehéz lesz megállítani a Sopron centerduóját, amely nagyon erős európai viszonylatban is. Próbálunk a stábbal több mindent kidolgozni, hogy valamennyire ellensúlyozni tudjuk, de ez nem lesz egyszerű, ráadásul az amúgy is megfogyatkozott centersorunkban újabb probléma adódott, Sabina Oroszová válla nem a legjobb, egyelőre kérdéses, hogy tudja-e vállalni a játékot. Nem keresünk azonban kifogásokat, azokkal próbálunk nekimenni a Sopronnak, akik rendelkezésre állnak. Az első meccsen azt gondolom, jól helytálltunk, vállalható eredményt értünk el, de más tanulságot levonni felesleges. Most meccsről meccsre haladunk, aztán a végén levonhatjuk a konklúziót. Egy biztos, feladni egy percre sem fogjuk ezt a döntőt.”

Gáspár Dávid, a soproniak trénere szerint Győrben több kell ahhoz, hogy még egyet lépjen csapata a címvédés felé. „Az első meccsen a győriek igazolták, miért a bajnokság egyik legjobban támadó csapata. Voltak időszakok, amikor nehézségeket okozott a győri akciók hatástalanítása. Ellenfelünk nagyjából azt hozta, amit várni lehetett tőle, jó teljesítményt nyújtva Sopronban is meg tudta nehezíteni a dolgunkat. Most is hasonlóan éles, jó Győrre számítunk, ráadásul saját pályáján minden csapat jobban, komfortosabban mozog, magabiztosabban játszik. Remélem, védekezéseben szervezettebbek, agresszívebbek leszünk, támadásban pedig jobb döntéseket hozunk” – mondta Gáspár Dávid.